Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που δημοσιοποιεί τον προσωπικό φορολογικό του λογαριασμό, σε μια κίνηση που το Παλάτι του Μπάκιγχαμ παρουσιάζει ως βήμα μεγαλύτερης διαφάνειας στα οικονομικά της μοναρχίας.

Ο 77χρονος μονάρχης θα δημοσιεύσει τα οικονομικά του στοιχεία στο πλαίσιο νέας έκθεσης του βασιλικού οίκου, η οποία έχει στόχο να ενισχύσει τη «σαφήνεια και προσβασιμότητα» γύρω από τα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας, όπως σημειώνει ο Guardian.

Πότε θα δημοσιοποιηθούν τα φορολογικά στοιχεία

Οι συνολικές πληροφορίες για τους προσωπικούς φόρους του βασιλιά Καρόλου για το οικονομικό έτος 2024-25 θα δοθούν στη δημοσιότητα την επόμενη εβδομάδα, μαζί με άλλες οικονομικές εκθέσεις.

Τα φορολογικά στοιχεία για το 2025-26 θα δημοσιευθούν το επόμενο έτος, όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.

«Ρητή επιθυμία του βασιλιά»

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι, αν και είναι η πρώτη φορά που μονάρχης κοινοποιεί τέτοιες προσωπικές φορολογικές πληροφορίες, αντίστοιχα στοιχεία είχαν δημοσιοποιηθεί από τον Κάρολο όταν ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας.

Σύμφωνα με το Παλάτι, η απόφαση να το πράξει πλέον ως βασιλιάς ελήφθη «κατόπιν ρητής επιθυμίας του ίδιου του βασιλιά», στο πλαίσιο των αλλαγών που εφαρμόστηκαν μετά την ανάρρησή του στον θρόνο.

Τα ιδιωτικά έσοδα του Καρόλου

Οι ιδιωτικές πηγές εισοδήματος του βασιλιά μπορούν να περιλαμβάνουν έσοδα από επενδύσεις ή εμπορικά κέρδη, χρήματα από τα ιδιωτικά του κτήματα στο Μπαλμόραλ και το Σάντρινγκχαμ, καθώς και ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Σημαντικό εισόδημα παρέχει επίσης το Δουκάτο του Λάνκαστερ, ένα ιδιωτικό χαρτοφυλάκιο γης, επενδύσεων και ακινήτων γραφείων, καταστημάτων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το 2024-25 το εισόδημα από το δουκάτο ανήλθε σε 26,8 εκατ. λίρες.

Τι φόρους πληρώνει ο βασιλιάς Κάρολος

Ο Κάρολος καταβάλλει εθελοντικά φόρο εισοδήματος για όλα τα ιδιωτικά του εισοδήματα, καθώς και φόρο υπεραξίας για σχετικά στοιχεία της περιουσίας του, όπως προβλέπεται στο Μνημόνιο Κατανόησης για τη Βασιλική Φορολογία του 2023, το οποίο έχει συμφωνηθεί με την κυβέρνηση.

Η αντίθεση με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η απόφαση του Καρόλου διαφοροποιείται από τη στάση του πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος δεν έχει αποκαλύψει τους φόρους που έχει πληρώσει από τότε που έγινε διάδοχος του θρόνου.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας λαμβάνει εισόδημα από το Δουκάτο της Κορνουάλης, μια κληρονομική περιουσία δισεκατομμυρίων λιρών, στην οποία περιλαμβάνονται το γήπεδο κρίκετ The Oval και η φυλακή Dartmoor.

Το τελευταίο οικονομικό έτος ο Ουίλιαμ έλαβε σχεδόν 23 εκατ. λίρες από το δουκάτο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, καταβάλλει εθελοντικά τον ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος, αφού αφαιρεθούν τα επίσημα έξοδα. Ωστόσο, το ακριβές ποσό που πληρώνει σε φόρους δεν δημοσιοποιείται.

Νέα έκθεση για τα οικονομικά της μοναρχίας

Την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιευθούν επίσης οι λογαριασμοί που αφορούν το Sovereign Grant, το οποίο χρηματοδοτεί τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας, καθώς και νέα εκτενής έκθεση του βασιλικού οίκου για τα οικονομικά του μονάρχη.

«Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε όλα τα στοιχεία των βασιλικών οικονομικών με τρόπο που να ενισχύει περαιτέρω τη σαφήνεια και την προσβασιμότητα, ενώ ταυτόχρονα τα τοποθετεί στο ιστορικό και συνταγματικό τους πλαίσιο», ανέφερε εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο βασιλικός οίκος εξετάζει τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του.

«Με απλά λόγια: συνεχίζουμε να εκσυγχρονιζόμαστε και να εξελισσόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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