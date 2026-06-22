Μέση Ανατολή: Το πυκνό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία – Οι συζητήσεις, οι απειλές Τραμπ και η συνέχεια

Πυκνό παρασκήνιο, εντάσεις, αλλά και… ντρίμπλες: Κάπως έτσι εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, οι οποίες και κατέληξαν σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία των δύο χωρών, προκαλώντας αναστεναγμούς ανακούφισης στην παγκόσμια κοινότητα.

Σύμφωνα με το Axios, oι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν μαραθώνιες συνομιλίες στην Ελβετία μέχρι την Κυριακή το βράδυ, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να ξεκινήσουν μια 60ήμερη διαδικασία με στόχο τη σύναψη νέας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι σχεδόν αδιάκοπες συνομιλίες στη Σύνοδο Κορυφής της Λίμνης της Λουκέρνης δείχνουν ότι οι δύο πλευρές παραμένουν αφοσιωμένες, παρά τις σημαντικές διαφορές, και ενδεχομένως θέτουν τα θεμέλια για ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια.

Οι απειλές του Τραμπ

Οι συνομιλίες, υπό την ηγεσία του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και με τη συμμετοχή των απεσταλμένων του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συνεχίστηκαν μέχρι την Κυριακή το βράδυ, παρά τη δήλωση του Ιράν το Σάββατο ότι θα έκλεινε το Στενό του Ορμούζ ως αντίδραση στις φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ στο Λίβανο. Καθώς οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στη Λίμνη της Λουκέρνης το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε αρκετές απειλές προς το Ιράν τόσο μέσω του λογαριασμού του στο «Truth Social» όσο και σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ιρανοί αξιωματούχοι απέρριψαν δημοσίως τις απειλές του Τραμπ, αλλά έθεσαν το ζήτημα και κατ’ ιδίαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, αναφέροντας ότι συνιστούν παραβίαση του Άρθρου 1 του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο ορίζει ότι αμφότερα τα μέρη θα απέχουν από απειλές χρήσης βίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πηγή από μία από τις χώρες που μεσολαβούν και ένας Αμερικανός διπλωμάτης ανέφεραν ότι, αν και οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι αποχώρησαν από τις συνομιλίες σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απειλές του Τραμπ, στην πράξη οι συνομιλίες συνεχίστηκαν όλη την ημέρα.

Ο Αμερικανός διπλωμάτης ανέφερε ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν «οι μηχανισμοί αποφυγής συγκρούσεων στο Λίβανο και η επιβολή της εκεχειρίας», εν μέσω των συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο τμήμα της χώρας. Πηγή από μία από τις χώρες που μεσολάβησαν ανέφερε ότι η συζήτηση για το Λίβανο ήταν «τεταμένη». Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε «όλα τα στοιχεία της πυρηνικής συμφωνίας». Οι αξιωματούχοι συζήτησαν επίσης το Στενό του Ορμούζ και τις πρόσφατες δηλώσεις του Ιράν σχετικά με το ενδεχόμενο κλεισίματός του, ανέφερε ο διπλωμάτης.

Η μεγάλη δοκιμασία

«Καταστήσαμε σαφές ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει πλήρως ανοιχτό. Σημειώσαμε καλή πρόοδο σε αυτό το μέτωπο», δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης. Ένας δεύτερος διπλωμάτης που συμμετείχε στις συνομιλίες τις χαρακτήρισε «σκληρές αλλά καλές», προσθέτοντας: «Δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο που θα καθοδηγήσει πλέον τις τεχνικές συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες». Οι δύο πλευρές συζήτησαν την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης και τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί η συντονισμένη δράση όλων των μερών, ανέφερε ο διπλωμάτης.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν επίσης ένα πλαίσιο για τη συνέχιση των συνομιλιών μεταξύ πολιτικών ηγετών και τεχνικών ομάδων. Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, το Ιράν, το Πακιστάν και το Κατάρ φάνηκαν ικανοποιημένοι με την πρόοδο των συνομιλιών, σύμφωνα με τον διπλωμάτη. «Οι μεσολαβητές βοηθούν τις δύο πλευρές να επιλύσουν τα ζητήματα. Πιστεύουμε ότι αυτός ο αρχικός γύρος συνομιλιών θέτει τις βάσεις για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο μέλλον», είπε.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έγραψε στο X ότι οι μεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ «πέτυχαν σημαντική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο». Πρόσθεσε ότι το Ιράν έλαβε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων και ότι αποδεσμεύτηκαν ορισμένα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία αν καιΑμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει το γεγονός αυτό. «1η πραγματική δοκιμασία: η ομάδα αποφυγής συγκρούσεων για τον Λίβανο», έγραψε ο Αραγτσί.

Ο οδικός χάρτης

Σε κοινή δήλωση στο τέλος της συνόδου κορυφής στην Ελβετία, οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν ανέφεραν ότι «έχει σημειωθεί ενθαρρυντική πρόοδος» κατά τη διάρκεια των 18 ωρών των διαπραγματεύσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν να συγκροτήσουν μια Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου, η οποία θα ασκεί πολιτική εποπτεία των διαπραγματεύσεων, παράλληλα με ομάδες εργασίας που θα επικεντρωθούν σε ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, οι κυρώσεις και η επίλυση διαφορών, ανέφεραν οι μεσολαβητές.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, σύμφωνα με τη δήλωση. Τα μέρη συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια «γραμμή επικοινωνίας» για το Στενό του Ορμούζ, η οποία θα λειτουργεί όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, προκειμένου «να αποφευχθούν περιστατικά και παρεξηγήσεις με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ», ανέφεραν οι μεσολαβητές.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν μια «ομάδα αποφυγής συγκρούσεων» από κοινού με τον Λίβανο και τους μεσολαβητές «για να διασφαλίσουν την τήρηση της παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο». Από εδώ και πέρα, οι τεχνικές ομάδες θα παραμείνουν στην Ελβετία για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

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