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22.06.2026 08:26

Αυστραλία: Επιβεβαιώθηκε δεύτερο κρούσμα γρίπης των πτηνών H5

22.06.2026 08:26
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Την επιβεβαίωση δεύτερου κρούσματος γρίπης των πτηνών τύπου H5 στη Δυτική Αυστραλία ανακοίνωσε η υπουργός Γεωργίας της χώρας, Τζούλι Κόλινς.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό του πρώτου ύποπτου κρούσματος σε άγριο αποδημητικό πτηνό, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις υγειονομικές και κτηνιατρικές αρχές καθώς η Αυστραλία αποτελεί την τελευταία ήπειρο στην οποία καταγράφεται η παρουσία του ιού, σηματοδοτώντας την παγκόσμια εξάπλωσή του.

Το στέλεχος H5 της γρίπης των πτηνών έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια εκτεταμένες απώλειες στην άγρια πανίδα και την πτηνοτροφία διεθνώς, οδηγώντας στον θάνατο εκατομμύρια πτηνά και θηλαστικά. Ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις έχουν καταγραφεί σε πληθυσμούς θαλασσοπουλιών, φώκιων και άλλων άγριων ζώων σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Οι αυστραλιανές αρχές έχουν εντείνει την επιτήρηση των μεταναστευτικών πτηνών και των πτηνοτροφικών μονάδων, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή εξάπλωση του ιού.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους ελέγχους και την ανάλυση δειγμάτων, ενώ βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιδημιολογικής κατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου για τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι η στενή παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού παραμένει κρίσιμη.

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