search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 07:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 07:09

Κατάρ: 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε βιομηχανική ζώνη

22.06.2026 07:09
ekrixi new

Η έκρηξη η οποία σημειώθηκε την Κυριακή στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, στο Κατάρ, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 54 άνθρωποι, ενώ 18 αγνοούνται.

Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, που μερικές ώρες νωρίτερα είχε κάνει λόγο περί «τεχνικής βλάβης».

«Συνολικά 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο συμβάν σε εργοστάσιο στη βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να βρεθούν «18 αγνοούμενοι».


Νωρίτερα, είχε κάνει γνωστό ότι η έκρηξη οφειλόταν σε «τεχνική βλάβη».

Διαβάστε επίσης

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία: Οδικός χάρτης για συμφωνία σε 60 ημέρες – «Γραμμή ζωής» στο Ορμούζ και σχέδιο αποκλιμάκωσης στον Λίβανο

Δημοσκόπηση στη Βρετανία: Η πλειοψηφία θεωρεί ότι το Brexit έκανε κακό στη χώρα

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο για όσο χρειαστεί»- Τι απαντάει η Χεζμπολάχ


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafson new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συναγερμός στην Ευρώπη – Καύσωνας πολλών ημέρων με 40άρια από τη Βρετανία έως και τα Βαλκάνια

drones_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Τσουνάμι» επιθέσεων με drones στη Μόσχα – Έκλεισαν τα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας (Video)

famellos ke 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πίεση της μειοψηφίας σε  Φάμελλο για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής – Πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για τη σύγκληση του οργάνου

panelladikes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων

ekrixi new
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε βιομηχανική ζώνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 07:53
kafson new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συναγερμός στην Ευρώπη – Καύσωνας πολλών ημέρων με 40άρια από τη Βρετανία έως και τα Βαλκάνια

drones_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Τσουνάμι» επιθέσεων με drones στη Μόσχα – Έκλεισαν τα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας (Video)

famellos ke 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πίεση της μειοψηφίας σε  Φάμελλο για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής – Πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για τη σύγκληση του οργάνου

1 / 3