Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο για όσο χρειαστεί»- Τι απαντάει η Χεζμπολάχ

Με φόντο τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στην Κυριακή (21/06) ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο «για όσο διάστημα χρειαστεί», ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Θα παραμείνουμε στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί για να προστατεύσουμε τους αγαπημένους κατοίκους του βορρά και όλους τους πολίτες του Ισραήλ… Τίποτα δεν θα αλλάξει αυτή τη δέσμευση», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Επίσης ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε: «Εμποδίσαμε το Ιράν να υλοποιήσει ένα σχέδιο για την εξόντωσή μας και σήμερα θα είχαν μια ατομική βόμβα για να το κάνουν. Το αποτρέψαμε αυτό. Απομακρύναμε τον υπαρξιακό κίνδυνο. Αν δεν είχαμε ενεργήσει… το Ιράν θα είχε ατομικές βόμβες και, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι, θα τις είχαν χρησιμοποιήσει. Αυτό αποτρέψαμε», είπε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ακόμα ότι η κοινή εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ κατάφερε σοβαρά πλήγματα στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, από τα οποία μπορεί «να μην ανακάμψουν για πολύ καιρό». «Με αυτά τα πλήγματα νομίζω ότι δημιουργήσαμε τις συνθήκες για να πέσει το καθεστώς. Αυτή θα είναι η πραγματική νίκη όταν ο ιρανικός λαός θα πάρει το πεπρωμένο του στα χέρια του και θα ρίξει κάτω αυτό το βάναυσο καθεστώς που τον τρομοκρατεί και τρομοκρατεί τον υπόλοιπο κόσμο».

Σε άμεση απάντησή του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την ισραηλινή πλευρά.

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