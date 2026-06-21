Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στην Ελβετία – Ασαφές αν θα συνεχιστούν ή θα «παγώσουν» οι συζητήσεις

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας ολοκληρώθηκαν προσωρινά το απόγευμα της Κυριακής (21/6) έπειτα από περίπου 80 λεπτά, προκειμένου οι αντιπροσωπείες να πραγματοποιήσουν «εσωτερικές διαβουλεύσεις», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, παρά τις αμερικανικές επιδιώξεις να ενταχθεί στην ατζέντα.

Το IRIB αναφέρει ότι «παραμένει ασαφές αν οι τετραμερείς συνομιλίες θα συνεχιστούν ή θα σταματήσουν».

Σύμφωνα με το Press TV, η ιρανική αντιπροσωπεία υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία προς την αμερικανική πλευρά και «εξετάζει τις επιλογές της» μετά τις πρόσφατες απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ πιο σκληρά» το Ιράν αν δεν ελεγχθεί η Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν αναφέρουν ότι ξεκίνησαν οι διμερείς συνομιλίες Ιράν – Κατάρ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τετραμερούς γύρου με ΗΠΑ, Πακιστάν και Κατάρ.

Οι συνομιλίες διεξάγονται υπό τη μεσολάβηση Πακιστάν και Κατάρ και επικεντρώνονται στην εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας και στην κατάσταση στον Λίβανο.

Πάνω από τις διαπραγματεύσεις πλανιόταν η σκιά της ανακοίνωσης της Τεχεράνης ότι έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, βυθίζοντας τη νέα συμφωνία σε αβεβαιότητα.

Οι επαφές στο θέρετρο, ιδιοκτησίας του μεσολαβητή Κατάρ, ήταν οι πρώτες που πραγματοποιήθηκαν υπό τους όρους του μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε πριν από μία εβδομάδα. Το κείμενο προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την παύση κάθε εχθροπραξίας, μεταξύ άλλων και στον Λίβανο, στον οποίο το Ισραήλ εισέβαλε τον Μάρτιο. Το Ιράν, όμως, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν τήρησε τη δέσμευσή της για παύση των μαχών στον Λίβανο, ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού και ξεκαθάρισε πως οι συνομιλίες της Κυριακής (21/6) δεν θα κάλυπταν ουσιαστικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Νέες απειλές του Τραμπ προς το Ιράν

Η προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου ήταν κάθετη. «Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους αδρά πληρωμένους πληρεξουσίους του στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας: «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, ακριβώς όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, πιο σκληρά!»,

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπου Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν παρουσία των μεσολαβητών του Κατάρ, ο Τζέι Ντι Βανς προσπάθησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της βίας στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι τις τελευταίες ημέρες έχει σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών. «Αυτά τα πράγματα είναι πάντα λίγο μπερδεμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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