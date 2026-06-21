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21.06.2026 19:10

Τραμπ: «Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός τη Δευτέρα – Απέτυχε σε δύο πολύ σημαντικά θέματα»

21.06.2026 19:10
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του, αύριο Δευτέρα (22/6).

Ο Τραμπ χωρίς να επικαλείται κάποια πηγή ή να στηρίζει κάπου την τοποθέτησή του, σε ανάρτησή του στο Truth Social, «εύχεται κάθε επιτυχία» στον Κιρ Στάρμερ και υποστηρίζει ότι ως πρωθυπουργός απέτυχε παταγωδώς σε δύο τομείς, στο μεταναστατευτικό και στην ενέργεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: το μεταναστατευτικό και την ενέργεια (Ανοίξτε τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας!). Του εύχομαι κάθε επιτυχία!».

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