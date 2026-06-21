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21.06.2026 10:45

Λος Άντζελες: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μεγάλης πυρκαγιάς σε αποθήκη

21.06.2026 10:45
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε το Λος Άντζελες το Σάββατο, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ρύπανση της ατμόσφαιρας με πυκνό μαύρο καπνό.

Η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας έκανε λόγο για «σημαντικό περιστατικό που αφορά πολλαπλές δικαιοδοσίες», επισημαίνοντας ότι η κήρυξη έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει την άμεση κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων.

Η εστία της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε αποθήκη κατεψυγμένων τροφίμων έκτασης 46.400 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με τις αρχές, η καύση αφρώδους μόνωσης, πιθανή διαρροή αμμωνίας και η τήξη ηλιακών πάνελ έχουν δυσχεράνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο συνεχίζει να καίει, εκπέμποντας αναθυμιάσεις με οσμή καμένου πλαστικού.

Επιπτώσεις στην πόλη

Στις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς, κάτοικοι της περιοχής Μπόιλ Χάιτς κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα και να περιορίσουν την έκθεση στον καπνό. Οι αρχές άνοιξαν επίσης κέντρα υποστήριξης για όσους επηρεάστηκαν από τις συνθήκες.

Αν και οι πυροσβέστες αργότερα ήραν τις εντολές περιορισμού, επισημάνθηκε ότι η ποιότητα του αέρα παραμένει επιβαρυμένη, με συστάσεις προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Η δημοτική σύμβουλος Ιζαμπέλ Τζουράδο εξέφρασε ανησυχία για τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, τονίζοντας ότι η κοινότητα αντιμετωπίζει ημέρες έκθεσης σε καπνό, περιορισμούς και συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή.

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