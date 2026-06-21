Γάζα: 11 νεκροί, ανάμεσά τους εικονολήπτης του Al Jazeera από βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Ιατρικές πηγές στη Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν χθες Σάββατο ότι ένδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφος και εικονολήπτης του Αλ Τζαζίρα, καθώς και τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός η οποία υποτίθεται πως εφαρμόζεται στον παλαιστινιακό θύλακο από τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Ο Άχμεντ Ουίσα, ο εικονολήπτης, που σκοτώθηκε χθες μαζί με άλλους δυο ανθρώπους, έγινε στόχος πλήγματος εναντίον σπιτιού στον καταυλισμό προσφύγων Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οργανισμό άμεσης βοήθειας που αποτελεί μέρος του κυβερνητικού μηχανισμού του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ ανακοίνωσε τον θάνατό του σε πλήγμα με μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα κατά τις πληροφορίες του, που χαρακτήρισε «εσκεμμένη δολοφονία».

Τόνισε ο Άχμεντ Ουίσα ήταν ο 12ος εργαζόμενος του Αλ Τζαζίρα που έχασε τη ζωή του στη Λωρίδα της Γάζας από το ξέσπασμα του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι «διεξήγαγε πλήγμα ακριβείας» και «εξάλειψε» τον Άχμεντ Ουίσα, τον οποίο περιέγραψε ως «τρομοκράτη της Χαμάς».

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επανέλαβε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον ίδιο ισχυρισμό, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη.

Ο Άχμεντ Ουίσα ήταν αδελφός του Μοχάμεντ Ουίσα, ανταποκριτή του ίδιου δικτύου, που σκοτώθηκε επίσης τον Απρίλιο σε πλήγμα ισραηλινού drone.

Σύμφωνα με αριθμούς της ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) ως τα τέλη του 2025, πάνω από 220 δημοσιογράφοι είχαν σκοτωθεί μέχρι τότε από πυρά του ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους τουλάχιστον 70 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον Οκτώβριο του 2023.

Νωρίτερα, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, πλήγμα εναντίον ακινήτου στη συνοικία Σάμπρα, στην πόλη της Γάζας, σκότωσε τέσσερα μέλη της οικογένειας Σαφάντι, τους γονείς και τις δυο κόρες τους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο συγκεκριμένο πλήγμα, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Το νοσοκομείο ας Σίφα της Γάζας επιβεβαίωσε πως παρέλαβε τα τέσσερα πτώματα της οικογένειας Σαφάντι, συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών.

«Περί τις 02:00, τα ξαδέλφια μου κοιμούνταν όταν τα χτύπησε πύραυλος. Δεν είχαν καμιά σχέση με τη Χαμάς και δεν εμπλέκονταν σε τίποτα. Ήταν αθώα παιδιά», είπε ο Νάελ ας Σαφάντι, συγγενής.

«Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ πως θα τους συνέβαινε αυτό», είπε άλλος συγγενής, ο Μοχάμαντ ας Σαφάντι, που επέζησε όταν έγινε ο βομβαρδισμός.

Το νοσοκομείο Σίφα ανέφερε επίσης ότι παρέλαβε πέμπτο πτώμα, έπειτα από διακριτό πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας.

Αργότερα χθες ακόμη τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε χωριστές ισραηλινές επιδρομές, κατά την πολιτική προστασία.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε σχόλιο για τα πλήγματα αυτά.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που κηρύχτηκε τον περασμένο Οκτώβριο· η βία στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται, με φόντο την έλλειψης οποιασδήποτε ουσιαστικής προόδου στις προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για το οριστικό τέλος αυτού του πολέμου.

Τουλάχιστον 1.012 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, κατά το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Το ίδιο διάστημα, ο ισραηλινός στρατός λέει πως υπέστη πέντε απώλειες.

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