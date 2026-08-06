FIFA: Ζήτησε συγγνώμη για το σχέδιο πώλησης δικαιωμάτων – Στηρίζει τον Ινφαντίνο

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Η FIFA ζήτησε συγγνώμη από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της για τα λάθη που έγιναν κατά τη διαχείριση της αποσυρθείσας πρότασης πώλησης ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεών της. Παράλληλα, μετά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Μαρόκο, η ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας επανέλαβε την πλήρη στήριξή της προς τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η υπόθεση της «FIFA Forward Enterprise» έχει προκαλέσει τη σοβαρότερη κρίση της προεδρίας του Ινφαντίνο, καθώς UEFA, εθνικές ομοσπονδίες και κορυφαία στελέχη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου καταγγέλλουν έλλειψη διαφάνειας και προβληματική εταιρική διακυβέρνηση.

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαρόκο

Στην έκτακτη συνάντηση συμμετείχαν ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, και μέλη της ανώτερης διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της FIFA για την Αφρική, στην πόλη Σαλέ, κοντά στο Ραμπάτ, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων προς τον Ινφαντίνο και λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου.

Μετά την ολοκλήρωσή της, η FIFA ανακοίνωσε ότι η ηγεσία της εξακολουθεί να στηρίζει πλήρως τον πρόεδρό της, αναγνώρισε όμως ότι η πρόταση για τη δημιουργία της «FIFA Forward Enterprise» θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο.

Επιστολή συγγνώμης στις 211 ομοσπονδίες

Η FIFA γνωστοποίησε ότι εστάλη ξεχωριστή επιστολή προς τα μέλη του Συμβουλίου της και τις 211 εθνικές ομοσπονδίες, με την οποία ζητήθηκε συγγνώμη για τα λάθη που έγιναν.

Στην ίδια επιστολή προαναγγέλθηκε εσωτερική επανεξέταση της διαδικασίας, καθώς και βελτιώσεις στην επικοινωνία και στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία υποστήριξε ότι, παρά τα λάθη, οι ενέργειες που έγιναν βρίσκονταν εντός του κανονιστικού πλαισίου της. Δεσμεύτηκε επίσης να παρουσιάσει σχετική έκθεση στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου της.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, μετά την οριστική εγκατάλειψη της πρότασης, «δεν θα ανεχθεί πλέον επιθέσεις κατά της ακεραιότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και των προβλεπόμενων διαδικασιών της» και ότι θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία της φήμης της.

Το σχέδιο των 4,2 δισ. δολαρίων

Η κρίση ξέσπασε μετά την παρουσίαση σχεδίου για την πώληση σε ιδιώτες επενδυτές ποσοστού περίπου 20% μιας νέας εταιρείας, η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων της FIFA.

Η συμφωνία εκτιμάτο ότι θα απέφερε περίπου 4,2 δισ. δολάρια, τα οποία, σύμφωνα με τη FIFA, θα κατευθύνονταν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου.

Η πρόταση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις λόγω της περιορισμένης διαβούλευσης με τις ομοσπονδίες και τα ανώτερα στελέχη της FIFA. Ερωτήματα προκάλεσαν και αναφορές περί εμπλοκής εταιρείας με οικογενειακούς δεσμούς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ινφαντίνο απέσυρε τελικά την πρόταση την Παρασκευή 31 Ιουλίου, αναγνωρίζοντας ότι είχε προκαλέσει διχασμό και δεν εξυπηρετούσε πλέον τον αρχικό της σκοπό.

UEFA: «Πούλησε την ψυχή του ποδοσφαίρου»

Παρά την απόσυρση του σχεδίου, οι αντιδράσεις δεν έχουν κοπάσει. Η UEFA δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται πλέον την ηγεσία του Ινφαντίνο, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε να «πουλήσει την ψυχή του ποδοσφαίρου».

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία και άλλοι σημαντικοί φορείς κατηγόρησαν τη FIFA για έλλειψη διαφάνειας και πλημμελή εταιρική διακυβέρνηση. Η συγγνώμη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αντιμετωπίζεται ως έμμεση παραδοχή ότι έγιναν σοβαρά λάθη κατά τη διαχείριση της υπόθεσης.

Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA είχαν ταχθεί ενωμένες κατά του σχεδίου, ενώ είχε τεθεί ακόμη και το ενδεχόμενο αποχής από το Παγκόσμιο Κύπελλο, εφόσον η πρόταση προχωρούσε.

Αβεβαιότητα για την επανεκλογή του Ινφαντίνο

Η κρίση θεωρείται η σημαντικότερη που έχει αντιμετωπίσει ο Ινφαντίνο από τότε που ανέλαβε την προεδρία της FIFA, το 2016.

Οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα γύρω από την προσπάθειά του να επανεκλεγεί στο Συνέδριο της FIFA, το οποίο θα διεξαχθεί τον Μάρτιο στο Ραμπάτ. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, η επανεκλογή του θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη.

Αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν ήδη αποσύρει τη στήριξή τους προς τον Ελβετοϊταλό παράγοντα, ενώ UEFA και άλλοι φορείς αναζητούν πλέον πιθανό αντίπαλο για τις εκλογές. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων εκπνέει στις 18 Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Ινφαντίνο.

Όπως υποστήριξε, η μη ενημέρωση ανώτερων στελεχών και μελών του διοικητικού συμβουλίου για μια πρωτοβουλία τέτοιας σημασίας «θα έπρεπε να είναι καταδικαστική για οποιονδήποτε ηγέτη».

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλούν οι δημόσιες αποστάσεις που έχουν αρχίσει να παίρνουν στελέχη της ίδιας της FIFA.

Εσωτερικές αντιδράσεις στη FIFA

Σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, απέστειλε εσωτερικό μήνυμα προς το προσωπικό, στο οποίο έκανε λόγο για μια «λυπηρή και καταδικαστέα αλληλουχία γεγονότων» που οδήγησε στην εγκατάλειψη του σχεδίου.

«Τα πρόσωπα, οι δύσκολες στιγμές και τα δυσάρεστα περιστατικά έρχονται και παρέρχονται. Ο θεσμός, η αποστολή του και η ευθύνη του απέναντι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο παραμένουν», ανέφερε, χωρίς να κατονομάσει τον Ινφαντίνο.

Σε ανάλογο ύφος είχε τοποθετηθεί και ο διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι «παραπλανήθηκαν» από ένα σχέδιο που χαρακτήρισε πρωτοβουλία ενός μόνο προσώπου.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο.

Ο Αρσέν Βενγκέρ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη σύνταξη της πρότασης και χαρακτήρισε «απολύτως αναγκαία» την απόσυρσή της.

Ο Λουίς Φίγκο ζήτησε ανοιχτά την παραίτηση του Ινφαντίνο, ενώ η αντιπρόεδρος της UEFA, Λόρα ΜακΆλιστερ, δήλωσε στο Reuters ότι η υπόθεση έχει οδηγήσει την ηγεσία της FIFA στο σοβαρότερο σημείο κρίσης των τελευταίων ετών.

Στήριξη από το Μαρόκο και χώρες εκτός Ευρώπης

Ο Ινφαντίνο παρέμεινε στο Μαρόκο ολόκληρη την τελευταία εβδομάδα. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, η οποία θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, επανέλαβε τη στήριξή της προς το πρόσωπό του.

Η έκτακτη συνάντηση κοντά στο Ραμπάτ θεωρήθηκε προσπάθεια συσπείρωσης των συμμάχων του, ώστε να διατηρήσει το προβάδισμα ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Μέχρι στιγμής, το Κατάρ, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, η Σρι Λάνκα, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες έχουν δηλώσει δημόσια ότι εξακολουθούν να στηρίζουν τον Ινφαντίνο.

Παραδοσιακά, ο πρόεδρος της FIFA διαθέτει ισχυρά ερείσματα εκτός Ευρώπης, καθώς πολλές μικρότερες ομοσπονδίες βασίζονται οικονομικά στα αναπτυξιακά προγράμματα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Βάσει του καταστατικού της FIFA, έκτακτο συνέδριο μπορεί να συγκληθεί εφόσον υποβληθεί σχετικό γραπτό αίτημα από τουλάχιστον 43 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη.

Αρκετοί κορυφαίοι παράγοντες του αφρικανικού ποδοσφαίρου έχουν ήδη εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στον Ινφαντίνο. Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ωστόσο, δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη θέση.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει και η εκτελεστική επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Ωκεανίας, προκειμένου να καθορίσει τη στάση της.

Προειδοποίηση από τις European Leagues

Οι European Leagues, οι οποίες εκπροσωπούν περισσότερους από 1.300 συλλόγους, προειδοποίησαν ότι η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει μονομερείς αποφάσεις που επηρεάζουν συλλόγους, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους.

Παράλληλα, επέκριναν το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα των μόλις τεσσάρων εβδομάδων που είχε δοθεί για την αξιολόγηση της πρότασης επέκτασης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 από 48 σε 64 ομάδες.

Παρά τις έντονες πιέσεις, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής κάποιος ισχυρός αντίπαλος για να διεκδικήσει την προεδρία στις εκλογές του Μαρτίου.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιορδανίας, πρίγκιπας Αλί μπιν Αλ Χουσεΐν, ο οποίος είχε διεκδικήσει δύο φορές στο παρελθόν την προεδρία της FIFA, κατηγόρησε την Ομοσπονδία για «εκβιασμό».

Υποστήριξε ότι του προσφέρθηκε βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων, με αντάλλαγμα τη δημόσια στήριξη του Ινφαντίνο.

«Δεν τον στηρίξαμε στο παρελθόν και σίγουρα δεν πρόκειται να το κάνουμε τώρα», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διαψεύδει συμφωνία για τον τελικό του 2030

Εκπρόσωπος της FIFA διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ινφαντίνο είχε δώσει υποσχέσεις σχετικά με τη χώρα ή την πόλη που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

«Είναι ψευδές και παραπλανητικό να υποστηρίζεται ότι ο πρόεδρος της FIFA έχει υποσχεθεί οτιδήποτε σχετικά με τη φιλοξενία του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από τη FIFA όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε η Ομοσπονδία.

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