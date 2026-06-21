Μέση Ανατολή: Νέες συνομιλίες μετά τις απειλές και τις προειδοποιήσεις – Στην Ελβετία ο Τζέι Ντι Βανς

Στην Ελβετία, προκειμένου να συμμετάσχει στην επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την εφαρμογή της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του έφτασαν στις 05:59 τοπική ώρα (06:59 ώρα Ελλάδος) στην αεροπορική βάση του Έμεν, κοντά στη Λουκέρνη.

ΗΠΑ και Ιράν έχουν πλέον προθεσμία 60 ημερών για να συμφωνήσουν στις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε τεντωμένο σκοινί, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο συνεχίζονται, το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί να επιβάλει διόδια αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες.

Ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες

Η ιρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην Ελβετία από το βράδυ του Σαββάτου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Το ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Press TV δημοσίευσε και φωτογραφίες της ιρανικής αντιπροσωπείας που περιλαμβάνει τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, τον επικεφαλής της διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί και τον διοικητή της κεντρικής Τράπεζας Αμπντουλνασέρ Χεματί.

Images of Iran's delegation onboard the Minab-168 plane en-route to Zurich.



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Της αμερικανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Παρόντες στις συνομιλίες είναι ακόμη ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και ο αρχηγός του στρατού της χώρας, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ. Συμμετοχή αναμένεται να έχει και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι.

Σύμβουλος Τραμπ: «Παράλογη μια χερσαία εισβολή στο Ιράν»

Ο τεχνολογικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Σακς, υπερασπίστηκε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το «τεράστιο επίτευγμα» και καλύτερη επιλογή από μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Μιλώντας στο podcast All-In, απέρριψε τις εκκλήσεις για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, υποστηρίζοντας ότι μια χερσαία εισβολή στο Ιράν θα ήταν παράλογη λόγω του μεγέθους της χώρας και θα μπορούσε να απαιτήσει έως και ένα εκατομμύριο στρατιώτες. Όπως είπε, μια τέτοια επιχείρηση θα αποτελούσε «αποστολή αυτοκτονίας».

Ο Σακς άσκησε επίσης κριτική στον εξόριστο Ιρανό πολιτικό Ρεζά Παχλαβί, εκφράζοντας αμφιβολίες ότι οι υποστηρικτές του θα ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε ένοπλο αγώνα.

«Ας δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη», δήλωσε, προειδοποιώντας κατά της επανάληψης των «ατελείωτων πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν».

Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για όσους, όπως είπε, επιθυμούν τη συνέχιση της σύγκρουσης επ’ αόριστον, καλώντας την Ουάσιγκτον να δοκιμάσει στην πράξη τη συμφωνία με την Τεχεράνη.

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