search
ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 10:34
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.08.2026 08:43

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια το Brent μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία Ιράν – Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

06.08.2026 08:43
petrelaio 76- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κάτω από τα 80 δολάρια φαίνεται να σταθεροποιούνται σήμερα (6/8) οι τιμές του πετρελαίου, μετά και τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,5% και διατηρώντας τις πρόσφατες απώλειες του, με τις αγορές να φαίνεται να αξιολόγησαν θετικά τη συμφωνία.

Αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στο Brent να καταγραφεί στα 79,05 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) μειώθηκαν κατά 53 σεντς, ή 0,7%, στα 74,69 δολάρια το βαρέλι.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι θα διευκολυνθούν οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας προσωρινά τις ανησυχίες για προβλήματα στην προσφορά, με την προτεινόμενη διαδρομή να αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών.

Παρά ταύτα, το Ιράν έσπευσε να διευκρινίσει ότι η συμφωνία δεν συνεπάγεται την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, διατηρώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις εξελίξεις σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς του κόσμου.

Διαβάστε επίσης:

Το παραμύθι των ρεκόρ: Γιατί ο τουρισμός και οι εξαγωγές δεν φέρνουν ευημερία στους πολίτες

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Οι 5 παγίδες της δεύτερης φάσης για τις μικρές επιχειρήσεις – Κρυφά κόστι, πρόστιμα και αιτήματα για παράταση

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των 20 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της Meridiam – Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε απειλή (video)

aftokinito_adaptive-cruise-control_0608_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Cruise control ή πόδι στο γκάζι – Ποιο καίει λιγότερο

dendias-vouli-456
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Δένδια για τα έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο

patoulidou-nikolaou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Πατουλίδου για τα 34 από το θαύμα της Βαρκελώνης: Αν μπορούσα να περνούσα το μετάλλιο στους μαχητές της ζωής»

metlen mytilinaios
BUSINESS

METLEN: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις εξαμήνου 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
salata-new
ΥΓΕΙΑ

Το συστατικό στη σαλάτα που ρίχνει τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Δραγασάκης νοσηλεύτηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας: Το «ευχαριστώ» του στο νοσηλευτικό προσωπικό

gyros-gallias-gynaikon
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ντοπαρισμένα σουτιέν»: Σάλος με τον Γύρο Γαλλίας γυναικών όπου οι αθλήτριες έκαναν… αυξητική σε στηθόδεσμο για να κερδίσουν ταχύτητα

kalimera-ellada-new
MEDIA

«Καλημέρα Ελλάδα»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο (Video)

vithos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Σκάφος αναψυχής λεηλατούσε τον βυθό του Αιγαίου - Κατασχέθηκαν κοράλλια αξίας 800.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.08.2026 10:34
papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της Meridiam – Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε απειλή (video)

aftokinito_adaptive-cruise-control_0608_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Cruise control ή πόδι στο γκάζι – Ποιο καίει λιγότερο

dendias-vouli-456
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Δένδια για τα έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο

1 / 3