Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια το Brent μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία Ιράν – Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

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Κάτω από τα 80 δολάρια φαίνεται να σταθεροποιούνται σήμερα (6/8) οι τιμές του πετρελαίου, μετά και τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,5% και διατηρώντας τις πρόσφατες απώλειες του, με τις αγορές να φαίνεται να αξιολόγησαν θετικά τη συμφωνία.

Αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στο Brent να καταγραφεί στα 79,05 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) μειώθηκαν κατά 53 σεντς, ή 0,7%, στα 74,69 δολάρια το βαρέλι.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι θα διευκολυνθούν οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας προσωρινά τις ανησυχίες για προβλήματα στην προσφορά, με την προτεινόμενη διαδρομή να αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών.

Παρά ταύτα, το Ιράν έσπευσε να διευκρινίσει ότι η συμφωνία δεν συνεπάγεται την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, διατηρώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στις εξελίξεις σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς του κόσμου.

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