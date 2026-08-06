Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Οι 5 παγίδες της δεύτερης φάσης για τις μικρές επιχειρήσεις – Κρυφά κόστι, πρόστιμα και αιτήματα για παράταση

Takeaways by to pontiki AI Από την 1η Οκτωβρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η δεύτερη φάση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες στην Ελλάδα.

Οι υπόχρεοι πρέπει να επιλέξουν μεταξύ των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ ή των αδειοδοτημένων παρόχων, διασφαλίζοντας τη νόμιμη έκδοση των παραστατικών τους.

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς συνεπάγεται κρυφά κόστη για τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση, ενώ η μη συμμόρφωση επισύρει σοβαρά φορολογικά πρόστιμα.

Επαγγελματικοί φορείς ζητούν επίσημα την παράταση της προθεσμίας έως την 1η Μαρτίου 2027, επικαλούμενοι την ανεπάρκεια του χρόνου προσαρμογής.

Μέχρι στιγμής, ο αρχικός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ παραμένει αμετάβλητος για το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συναλλαγές χονδρικής.

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Σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα –με αυστηρές προθεσμίες αλλά και σημαντικές παγίδες– καλούνται να προσαρμοστούν εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, από την 1η Οκτωβρίου 2026 που τίθεται σε εφαρμογή η δεύτερη φάση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καλύπτοντας πλέον το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς, μετά την αρχική ένταξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ) τον περασμένο Μάρτιο.

Ο αντικειμενικός στόχος της ΑΑΔΕ είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), η αυτόματη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA και η άμεση διασταύρωση με εργαλεία όπως το Ψηφιακό Πελατολόγιο. Ωστόσο, πίσω από την ψηφιακή αναβάθμιση, οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά από τεχνικά, οργανωτικά και οικονομικά αγκάθια.

Οι 5 κρυφές παγίδες για τους υπόχρεους

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Οι επαγγελματίες οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα τα εξής σημεία:

Η παγίδα των ERP και του λογισμικού: Ένα απλό εμπορικό ή λογιστικό πρόγραμμα (ERP) δεν θεωρείται αυτόματα αποδεκτός τρόπος έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Για να είναι νόμιμο, πρέπει είτε να διασυνδεθεί με αδειοδοτημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης είτε να χρησιμοποιηθούν οι δωρεάν εφαρμογές της ΑΑΔΕ (timologio / myDATAapp). Το κρυφό κόστος μετάβασης: Αν και η ΑΑΔΕ παρέχει δωρεάν λύσεις για πολύ μικρές επιχειρήσεις, η συνεργασία με ιδιώτη πάροχο συνεπάγεται σημαντικό κόστος. Αυτό δεν αφορά μόνο τη συνδρομή (ανάλογα με τον όγκο των παραστατικών), αλλά και το κόστος αναβάθμισης εξοπλισμού, παραμετροποίησης των συστημάτων και εκπαίδευσης του προσωπικού. Η επικίνδυνη παρερμηνεία των προστίμων: Η φορολογική διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου εξισώνεται με μη έκδοση φορολογικού παραστατικού. Αυτό σημαίνει ότι οι κυρώσεις είναι βαρύτατες, καθώς ενεργοποιούνται άμεσα τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Η προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου για τη μεταβατική περίοδο: Η μεταβατική περίοδος (έως 31 Δεκεμβρίου 2026), κατά την οποία επιτρέπεται η παράλληλη χρήση των παλαιών τρόπων έκδοσης, ισχύει μόνο για όσους υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση έναρξης χρήσης παρόχου ή της εφαρμογής timologio με δηλωθείσα ημερομηνία έναρξης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2026. Η διαφοροποίηση στις συναλλαγές εξωτερικού: Ενώ για τις συναλλαγές με επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εντός Ε.Ε.) παραμένει προαιρετική εφόσον ο παραλήπτης στο εξωτερικό δεν τη δέχεται.

Αντίθετα, εντός Ελλάδας, ο παραλήπτης υποχρεούται εκ του νόμου να αποδεχτεί το ηλεκτρονικό παραστατικό.

Τι καλύπτει η 2η Φάση – Οι δύο δρόμοι συμμόρφωσης

Η 2η φάση αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών που εξαιρέθηκαν από την πρώτη φάση, καλύπτοντας κάθε εμπορική συναλλαγή χονδρικής (B2B) στην ελληνική επικράτεια.

Για να συμμορφωθούν, οι επαγγελματίες έχουν δύο επιλογές:

Δωρεάν εφαρμογές ΑΑΔΕ (timologio & myDATAapp): Κατάλληλη λύση για ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις με μικρό όγκο τιμολογίων.

Αδειοδοτημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: Απαραίτητη λύση για επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο συναλλαγών, οι οποίες χρειάζονται πλήρη διασύνδεση με τα υφιστάμενα εμπορικά τους συστήματα.

Κραυγή αγωνίας από την αγορά: Αίτημα για παράταση έως τον Μάρτιο του 2027

Μπροστά στον κίνδυνο να βρεθούν χιλιάδες μικρομεσαίοι έκθετοι σε τεχνικές εμπλοκές και πρόστιμα, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ) απέστειλαν αίτημα προς την ΑΑΔΕ ζητώντας μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 1 Μαρτίου 2027.

Οι φορείς επισημαίνουν ότι το διάστημα προσαρμογής είναι ανεπαρκές για την επιλογή παρόχου, τις δοκιμές συμβατότητας και την κάλυψη του οικονομικού βάρους. Παράλληλα, ζητούν να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η προθεσμία για τα φορολογικά κίνητρα πρόωρης ένταξης, τα οποία έληξαν στις 3 Αυγούστου.

Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει επίσημη απόφαση τροποποίησης από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, ο σχεδιασμός παραμένει αμετάβλητος με ορόσημο την 1η Οκτωβρίου. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να κινηθούν άμεσα για να μην βρεθούν προ εκπλήξεων.

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