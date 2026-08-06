Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Οι 5 παγίδες της δεύτερης φάσης για τις μικρές επιχειρήσεις – Κρυφά κόστι, πρόστιμα και αιτήματα για παράταση

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Σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα –με αυστηρές προθεσμίες αλλά και σημαντικές παγίδες– καλούνται να προσαρμοστούν εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, από την 1η Οκτωβρίου 2026 που τίθεται σε εφαρμογή η δεύτερη φάση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καλύπτοντας πλέον το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς, μετά την αρχική ένταξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ) τον περασμένο Μάρτιο.
Ο αντικειμενικός στόχος της ΑΑΔΕ είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), η αυτόματη διαβίβαση στοιχείων στο myDATA και η άμεση διασταύρωση με εργαλεία όπως το Ψηφιακό Πελατολόγιο. Ωστόσο, πίσω από την ψηφιακή αναβάθμιση, οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά από τεχνικά, οργανωτικά και οικονομικά αγκάθια.
Η μετάβαση στο νέο καθεστώς δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Οι επαγγελματίες οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα τα εξής σημεία:
Η 2η φάση αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών που εξαιρέθηκαν από την πρώτη φάση, καλύπτοντας κάθε εμπορική συναλλαγή χονδρικής (B2B) στην ελληνική επικράτεια.
Για να συμμορφωθούν, οι επαγγελματίες έχουν δύο επιλογές:
Δωρεάν εφαρμογές ΑΑΔΕ (timologio & myDATAapp): Κατάλληλη λύση για ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις με μικρό όγκο τιμολογίων.
Αδειοδοτημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: Απαραίτητη λύση για επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο συναλλαγών, οι οποίες χρειάζονται πλήρη διασύνδεση με τα υφιστάμενα εμπορικά τους συστήματα.
Μπροστά στον κίνδυνο να βρεθούν χιλιάδες μικρομεσαίοι έκθετοι σε τεχνικές εμπλοκές και πρόστιμα, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ) απέστειλαν αίτημα προς την ΑΑΔΕ ζητώντας μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 1 Μαρτίου 2027.
Οι φορείς επισημαίνουν ότι το διάστημα προσαρμογής είναι ανεπαρκές για την επιλογή παρόχου, τις δοκιμές συμβατότητας και την κάλυψη του οικονομικού βάρους. Παράλληλα, ζητούν να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η προθεσμία για τα φορολογικά κίνητρα πρόωρης ένταξης, τα οποία έληξαν στις 3 Αυγούστου.
Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει επίσημη απόφαση τροποποίησης από το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, ο σχεδιασμός παραμένει αμετάβλητος με ορόσημο την 1η Οκτωβρίου. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να κινηθούν άμεσα για να μην βρεθούν προ εκπλήξεων.
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