Φωτιά στο Λασίθι κοντά στον οικισμό Καρύδι – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (6/8) σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδι, στο Λασίθι Κρήτης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου ο Δήμος Σητείας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σητείας, ο οποίος διαθέτει υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Στις 6:00 ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Ίτανος και Παλαιοκάστρου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Εντοπισμός 40 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Αύγουστος χωρίς εκπλήξεις: Ελεγχόμενα μελτέμια, γεμάτος ήλιος και «ανάσες» στα ορεινά

Σαμοθράκη: 22χρονος έπεσε σε κανάλι με καυτό νερό κοντά στα ιαματικά λουτρά – Υπέστη εγκαύματα στο 49% του σώματός του (Video)