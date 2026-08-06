Φωτιά στο Λασίθι κοντά στον οικισμό Καρύδι – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (6/8) σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδι, στο Λασίθι Κρήτης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου ο Δήμος Σητείας.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.
Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σητείας, ο οποίος διαθέτει υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.
Στις 6:00 ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Ίτανος και Παλαιοκάστρου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026
Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.
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