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06.08.2026 06:55

Φωτιά στο Λασίθι κοντά στον οικισμό Καρύδι – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

06.08.2026 06:55
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φωτογραφία αρχείου

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Φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (6/8) σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδι, στο Λασίθι Κρήτης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχάνημα έργου ο Δήμος Σητείας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σητείας, ο οποίος διαθέτει υδροφόρες και μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Στις 6:00 ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Ίτανος και Παλαιοκάστρου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

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