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21.06.2026 10:02

Φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Σκαλωσιά Κορινθίας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

21.06.2026 10:02
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη θέση Σκαλωσιά Λουτρακίου, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε οικοπεδικό χώρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική έκταση. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωσή του.

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές.

Πηγές της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές.

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