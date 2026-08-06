Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου: 23 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα – 6 θάνατοι και 20 νοσηλείες

Takeaways by to pontiki AI Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 65 συνολικά εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με 23 νέες διαγνώσεις να καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα.

Από το σύνολο των περιστατικών, έξι ασθενείς άνω των 65 ετών έχουν καταλήξει, ενώ 20 άτομα νοσηλεύονται, εκ των οποίων τα οκτώ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Τα κρούσματα έχουν εντοπιστεί σε 25 δήμους της χώρας, με την περιφέρεια Αττικής να παρουσιάζει την εντονότερη κυκλοφορία του ιού μέχρι στιγμής.

Επιπλέον περιοχές χαρακτηρίστηκαν υψηλού κινδύνου, καθώς συνδυάζουν γεωμορφολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα που ευνοούν τη μετάδοση του ιού στο άμεσο μέλλον.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά την πιστή τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη την επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.

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Ανοδική παραμένει η πορεία της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 23 νέα εγχώρια κρούσματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.

Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης έως και τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί συνολικά 65 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.

Από αυτά, τα 54 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Τα υπόλοιπα 11 κρούσματα εμφάνισαν ήπια συμπτώματα ή δεν παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Έξι θάνατοι και οκτώ ασθενείς σε ΜΕΘ

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν ή δηλώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα.

Συνολικά έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών, οι οποίοι είχαν προσβληθεί από τον ιό και παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Παράλληλα, 20 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οκτώ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τέσσερις σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.

Κρούσματα σε 25 Δήμους της χώρας

Κατά την περίοδο του 2026 και μέχρι χθες, κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 25 Δήμους, δέκα Περιφερειακές Ενότητες και τρεις Περιφέρειες της χώρας.

Οι Περιφέρειες στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα είναι η Αττική, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία.

Ειδικότερα, κρούσματα έχουν καταγραφεί στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Πέλλας και Σερρών.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, θεωρείται αναμενόμενο να διαγνωστούν επιπλέον περιστατικά το επόμενο διάστημα, τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες περιοχές όσο και σε νέες, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.

Ιδιαίτερα έντονη είναι φέτος η κυκλοφορία του ιού στην Περιφέρεια Αττικής, όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Αναλυτικά τα κρούσματα ανά Δήμο

Τα καταγεγραμμένα κρούσματα κατανέμονται ως εξής:

Αχαρνών: 2

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: 3

Κρωπίας: 2

Λαυρεωτικής: 1

Μαραθώνος: 1

Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 7

Παιανίας: 1

Παλλήνης: 5

Ραφήνας – Πικερμίου: 1

Σπάτων – Αρτέμιδος: 11

Αγίας Παρασκευής: 3

Νέας Ιωνίας: 1

Παπάγου – Χολαργού: 1

Χαλανδρίου: 2

Φυλής: 1

Αθηναίων – 6η Δημοτική Κοινότητα: 1

Αθηναίων – 3η Δημοτική Κοινότητα: 1

Αθηναίων – 2η Δημοτική Κοινότητα: 1

Ηλιούπολης: 1

Γλυφάδας: 2

Παλαμά: 1

Λαρισαίων: 3

Τεμπών: 1

Τρικκαίων: 1

Πέλλας: 3

Σκύδρας: 2

Νέας Ζίχνης: 1

Παράλληλα, ένα κρούσμα βρίσκεται υπό διερεύνηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ ακόμη τέσσερα περιστατικά διερευνώνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου

Εκτός από τους Δήμους και τις Δημοτικές Κοινότητες όπου έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά σε ανθρώπους κατά την περίοδο του 2026, επιπλέον περιοχές χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου».

Η σχετική γνωμοδότηση έγινε από την «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», έπειτα από συνεκτίμηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.

Ως περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται:

Οι Δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Μεταμόρφωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.

Η 1η και η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Ο Δήμος Αμφίπολης στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.

Μέχρι στιγμής, στις συγκεκριμένες περιοχές δεν έχουν καταγραφεί ανθρώπινα κρούσματα κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης.

Ωστόσο, συνδυάζουν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο επικείμενης μετάδοσης του ιού και εμφάνισης περιστατικών, όπως η εγγύτητα σε ήδη επηρεαζόμενους Δήμους, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τα τρέχοντα ή ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης.

Τα μέτρα που συστήνει ο ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η επιδημιολογική επιτήρηση, η έγκαιρη υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών και η εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας αποτελούν τα βασικότερα μέσα για τον έλεγχο της νόσου.

Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η εγρήγορση τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των τοπικών και εθνικών αρχών.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός ή θα εμφανιστούν κρούσματα κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου μετάδοσης.

Για τον λόγο αυτό, ο ΕΟΔΥ συστήνει την τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη τη χώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.

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