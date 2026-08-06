Ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου: 23 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα – 6 θάνατοι και 20 νοσηλείες

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Ανοδική παραμένει η πορεία της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 23 νέα εγχώρια κρούσματα κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.
Από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης έως και τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί συνολικά 65 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα.
Από αυτά, τα 54 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Τα υπόλοιπα 11 κρούσματα εμφάνισαν ήπια συμπτώματα ή δεν παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
Μέσα στην τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν ή δηλώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα.
Συνολικά έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών, οι οποίοι είχαν προσβληθεί από τον ιό και παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.
Παράλληλα, 20 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οκτώ σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τέσσερις σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.
Κατά την περίοδο του 2026 και μέχρι χθες, κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 25 Δήμους, δέκα Περιφερειακές Ενότητες και τρεις Περιφέρειες της χώρας.
Οι Περιφέρειες στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα είναι η Αττική, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία.
Ειδικότερα, κρούσματα έχουν καταγραφεί στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Πέλλας και Σερρών.
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, θεωρείται αναμενόμενο να διαγνωστούν επιπλέον περιστατικά το επόμενο διάστημα, τόσο στις ήδη επηρεαζόμενες περιοχές όσο και σε νέες, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.
Ιδιαίτερα έντονη είναι φέτος η κυκλοφορία του ιού στην Περιφέρεια Αττικής, όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές.
Τα καταγεγραμμένα κρούσματα κατανέμονται ως εξής:
Παράλληλα, ένα κρούσμα βρίσκεται υπό διερεύνηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ ακόμη τέσσερα περιστατικά διερευνώνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εκτός από τους Δήμους και τις Δημοτικές Κοινότητες όπου έχουν ήδη καταγραφεί περιστατικά σε ανθρώπους κατά την περίοδο του 2026, επιπλέον περιοχές χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου».
Η σχετική γνωμοδότηση έγινε από την «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», έπειτα από συνεκτίμηση επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων.
Ως περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται:
Μέχρι στιγμής, στις συγκεκριμένες περιοχές δεν έχουν καταγραφεί ανθρώπινα κρούσματα κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης.
Ωστόσο, συνδυάζουν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο επικείμενης μετάδοσης του ιού και εμφάνισης περιστατικών, όπως η εγγύτητα σε ήδη επηρεαζόμενους Δήμους, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τα τρέχοντα ή ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης.
Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η επιδημιολογική επιτήρηση, η έγκαιρη υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών και η εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας αποτελούν τα βασικότερα μέσα για τον έλεγχο της νόσου.
Παράλληλα, κρίνεται απαραίτητη η εγρήγορση τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των τοπικών και εθνικών αρχών.
Καθώς η επιδημιολογία του ιού επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια οι περιοχές στις οποίες θα κυκλοφορήσει ο ιός ή θα εμφανιστούν κρούσματα κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου μετάδοσης.
Για τον λόγο αυτό, ο ΕΟΔΥ συστήνει την τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια σε ολόκληρη τη χώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου κυκλοφορίας τους.
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