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21.06.2026 14:16

Μέση Ανατολή: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στην Ελβετία – Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

21.06.2026 14:16
mesi anatoli

Αποφασισμένη να διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ εμφανίζεται η Τεχεράνη, λίγο πριν τον νέο γύρο των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, το Ιράν δεν προτίθεται να προχωρήσει σε άνοιγμα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού όσο δεν ικανοποιούνται βασικά αιτήματά του.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ανώνυμες στρατιωτικές πηγές, μετέδωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «παραμένουν κλειστά» και ότι το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν θα εκδίδει άδειες διέλευσης για πλοία «μέχρι νεωτέρας».

Σύμφωνα με το Tasnim, η πρώτη προϋπόθεση που θέτει η Τεχεράνη αφορά στην πλήρη τήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο και η δεύτερη στην έκδοση των απαραίτητων αδειών (waivers) από τις ΗΠΑ που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη πώληση και εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Άλλωστε, το Ιράν είχε ξεκαθαρίσει πως ο Λίβανος θα είναι είναι το βασικό θέμα στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σε δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν από κρατικό πρακτορείο IRNA, ξεκαθάρισε πως η πρόοδος των διαπραγματεύσεων είναι αλληλένδετη με την κατάσταση στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, το Τελ Αβίβ διαμηνύει πως οι δυνάμεις του δεν θα αποχωρήσουν από τον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία.

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ελβετίας και Ιράν πριν από τις συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο ελβετός ΥΠΕΞ, Ιγνάτσιο Κασίς, υποδέχθηκε τον ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, στο Μπούργκενστοκ, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο X.

Ο Κασίς επισήμανε ότι, παρά το «δύσκολο περιβάλλον», η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Ελβετίας και Ιράν ως χώρας που ασκεί ρόλο προστατευτικής δύναμης παραμένει «στην υπηρεσία της διπλωματίας, της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή».

Ιρανός αξιωματούχος: «Προσερχόμαστε στις διαπραγματεύσεις με ισχύ και προσοχή»

Ο Χοτζατολεσλάμ Αμπντολάχ Χατζί Σαντεγκί, κύριος εκπρόσωπος του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, δήλωσε νωρίτερα πως οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν την κύρια επιλογή της Τεχεράνης.

«Θα εισέλθουμε στις διαπραγματεύσεις με ισχύ και προσοχή, αλλά δεν είμαστε παθητικοί», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η βασική επιλογή της χώρας παραμένει «το πεδίο του αγώνα», είτε αυτό αφορά στρατιωτικές επιχειρήσεις είτε άλλες μορφές κινητοποίησης.

«Δεν ανησυχούμε για το ενδεχόμενο αποτυχίας των διαπραγματεύσεων», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν προσήλθε στις συνομιλίες «από απελπισία ή αδυναμία».

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