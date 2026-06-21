Τραμπ για Ιράν: «Να σταματήσει τους πρόξενούς του στο Λίβανο να προκαλούν αναταραχές – Θα το χτυπήσουμε ακόμα πιο σκληρά αν δεν το κάνει»

Με νέα χτυπήματα απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ αν δεν σταματήσει τη δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

«Το Ιράν πρέπει να εμποδίσει αμέσως τους υψηλά αμειβόμενους πρόξενούς του στο Λίβανο να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά και πάλι, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που αυτή τη φορά θα είναι ακόμα πιο σκληρό», έγραψε στο Truth Social ο Αμερικάνος πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε ενώ είναι σε εξέλιξη στην Ελβετία οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να κάνει λόγο για πρόοδο, και την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι ο Λίβανος είναι ένα από τα βασικά ζητήματα συζήτησης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε νωρίτερα: «Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών» και πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν ακόμη, η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης:

Βανς για τις συνομιλίες στην Ελβετία: «Νέα σελίδα στις σχέσεις με τον λαό του Ιράν – Κρίσιμο βήμα για την αποκλιμάκωση»

Ερντογάν: Εντολή να ξεκινήσουν πάλι οι συνομιλίες για με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Μέση Ανατολή: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στην Ελβετία – Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ