search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 22:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.06.2026 20:29

Το Ιράν απάντησε στον Τραμπ: «Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές, αν είχαν αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο απελπισίας – Ας είναι προσεκτικοί»

21.06.2026 20:29
iran_usa

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το Ιράν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσινγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει εάν κριθεί απαραίτητο.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι πιέσεις και οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν αποδώσει τα αποτελέσματα που επιδίωκε η αμερικανική πλευρά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σήμερα σε δυσμενέστερη θέση.

«Δεν σκέφτονται ότι αν οι απειλές τους είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο απελπισίας στο οποίο βρίσκονται σήμερα; Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος συνέχισε με νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο και διαθέτουν επιλογές αντίδρασης που, όπως είπε, δεν θα πρέπει να υποτιμώνται.

«Καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τα σχόλιά τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι κι αν λένε, εμείς είμαστε εκείνοι που θα δράσουμε», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στην Ελβετία – Ασαφές αν θα συνεχιστούν ή θα «παγώσουν» οι συζητήσεις

Τραμπ: «Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός τη Δευτέρα – Απέτυχε σε δύο πολύ σημαντικά θέματα»

Οι Γερμανοί βυθίζονται στο φόβο: Υπουργοί φωτογραφίζονται με σακίδιο έκτακτης ανάγκης και φτιάχνουν «καταφύγια νέας γενιάς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

upourgeio_exoterikon
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσαρέσκειά από ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το Ισραήλ – Η αντίδραση της αντιπολίτευσης

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

spainSaravia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Ξέσπασε» πάνω στη Σαουδική Αραβία (4-0) του Δώνη η Ισπανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

giannakopoulos_obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Ομπράντοβιτς: «Μπαμπά, μείνε ήσυχος... Τον έφερα πίσω»

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 22:40
ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

upourgeio_exoterikon
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσαρέσκειά από ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από το Ισραήλ – Η αντίδραση της αντιπολίτευσης

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

1 / 3