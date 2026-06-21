Το Ιράν απάντησε στον Τραμπ: «Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές, αν είχαν αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο απελπισίας – Ας είναι προσεκτικοί»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το Ιράν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσινγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει εάν κριθεί απαραίτητο.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι πιέσεις και οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν αποδώσει τα αποτελέσματα που επιδίωκε η αμερικανική πλευρά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σήμερα σε δυσμενέστερη θέση.

«Δεν σκέφτονται ότι αν οι απειλές τους είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν θα είχαν φτάσει στο σημείο απελπισίας στο οποίο βρίσκονται σήμερα; Δεν υπολογίζουμε τις αμερικανικές απειλές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος συνέχισε με νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι πλήρως προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο και διαθέτουν επιλογές αντίδρασης που, όπως είπε, δεν θα πρέπει να υποτιμώνται.

«Καλύτερα να είναι προσεκτικοί με τα σχόλιά τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Ό,τι κι αν λένε, εμείς είμαστε εκείνοι που θα δράσουμε», ανέφερε.

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