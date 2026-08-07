ΕΛΑΣ: Οι «άριστοι» έφεραν τη χώρα στις τελευταίες θέσεις του ΟΟΣΑ ως προς το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών

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Την έκθεση του ΟΟΣΑ για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τονίζοντας ειρωνικά πως «η Νέα Δημοκρατία δίνει μέρα με τη μέρα ένα νέο νόημα στην αριστεία».

Η ΕΛΑΣ, επικαλούμενη τα στοιχεία του ΟΟΣΑ που δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι απλώς στις τελευταίες θέσεις αλλά και πως το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 3,6% το πρώτο τρίμηνο του 2026, κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτική επιλογή αλλά και ανικανότητα και την χαρακτηρίζει πρώτη στη λίστα των χειρότερων κυβερνήσεων της Ευρώπης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Η Νέα Δημοκρατία δίνει μέρα με τη μέρα ένα νέο νόημα στην αριστεία.

Αφού τη συνέδεσε με τη διαφθορά, την αύξηση στη φτώχεια, τις διαδοχικές αποτυχίες στην εξωτερική πολιτική της χώρας και την πτώση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών, κατάφερε να εγκλωβίσει τη χώρα σε μία από τις τελευταίες θέσεις του ΟΟΣΑ ως προς το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ συνολικά, το πραγματικό εισόδημα αυξάνεται αλλά όχι στην Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ούτε την πρόθεση αλλά ούτε και την ικανότητα να ανταποκριθεί. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% σε τριμηνιαία βάση το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των 21 χωρών για τις οποίες ήταν διαθέσιμα στοιχεία.

Συγχρόνως, ο εθνικός δείκτης για τον πληθωρισμό τον Ιούλιο, διαμορφώθηκε στο 3,4%, δείχνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι ισχυρές στους τομείς της στέγασης, της ενέργειας, των μεταφορών και της εστίασης.

Έτσι, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία «κατάφερε» να φέρει τη χώρα στις τελευταίες θέσεις, μεταξύ άλλων:

-στην αγοραστική δύναμη

-στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

-στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς

-στην ενεργειακή φτώχεια

-στη στεγαστική επιβάρυνση

-στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας.

Συγχαρητήρια στους άριστους της Νέας Δημοκρατίας. Θα βρίσκονται πάντα στις πρώτες θέσεις των χειρότερων κυβερνήσεων της Ευρώπης. Κάτι είναι κι αυτό…».

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