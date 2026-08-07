Σε υψηλό τριετίας οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως – Καύσωνες και πολεμικές συγκρούσεις αυξάνουν το κόστος των καλλιεργειών

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Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τρεισήμισι ετών, καθώς οι καλοκαιρινοί καύσωνες και οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή αυξάνουν το κόστος των καλλιεργειών.

Ο δείκτης τιμών των τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) αυξήθηκε τον περασμένο μήνα στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιανουάριο του 2023, μετά από μια απότομη αύξηση των τιμών των δημητριακών, της ζάχαρης και του φυτικού ελαίου.

Ο FAO ανέφερε τους καύσωνες ως παράγοντα που πλήττει τις αποδόσεις σιταριού σε αρκετές βασικές χώρες παραγωγής, ενώ οι τιμές της ζάχαρης αυξήθηκαν λόγω φόβων για «επίμονο ζεστό και ξηρό καιρό στις αποδόσεις των καλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και για ζημιές που προκλήθηκαν από το ταχέως αναπτυσσόμενο καιρικό σύστημα Ελ Νίνιο.

Ο δείκτης, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες αλλαγές σε ένα καλάθι διεθνώς εμπορεύσιμων τροφίμων, αυξήθηκε στις 131,1 μονάδες τον Ιούλιο, από 130,3 τον Ιούνιο.

Έδειξε ότι οι τιμές των δημητριακών αυξήθηκαν κατά 3,4% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης 5,8% στο παγκόσμιο κόστος του σιταριού. Οι συνεχιζόμενες διαταραχές στις ροές εξαγωγών της Μαύρης Θάλασσας και οι ζημιές στις υποδομές εξαγωγών, μετά από εντατικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ώθησαν τις τιμές προς τα πάνω.

Το θανατηφόρο κύμα καύσωνα που σάρωσε την Ευρώπη τον Ιούνιο, λόγω των εκπομπών άνθρακα, εκτιμάται ότι ανάγκασε τους καλλιεργητές σιτηρών να καταστρέψουν 9 εκατομμύρια τόνους καλλιεργειών όπως σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και βρώμη.

Οι τιμές της ζάχαρης αυξήθηκαν κατά 5,6% τον Ιούλιο, κάτι που ο FAO απέδωσε στους φόβους για τον καιρό και στους νέους κανόνες στη Βραζιλία που αυξάνουν την ποσότητα αιθανόλης που μπορεί να προστεθεί στη βενζίνη, οι οποίοι οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση από τους ζυμωτές.

Οι τιμές των φυτικών ελαίων αυξήθηκαν κατά 2%, κάτι που η έκθεση απέδωσε στη σταθερή ζήτηση από τον τομέα βιοντίζελ της Ινδονησίας και στις υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου.

Το Ιράν έχει επίσης αυξήσει τις τιμές των τροφίμων τους τελευταίους μήνες, καθώς περίπου το ένα τρίτο της παραγωγής λιπασμάτων διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ.

Οι τιμές του κρέατος μειώθηκαν κατά 2,8% τον Ιούλιο – η πρώτη μηνιαία πτώση φέτος – με τις τιμές των πουλερικών, του χοιρινού και του βοείου κρέατος να μειώνονται. Ωστόσο, οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες περιόρισαν τους ρυθμούς ανάπτυξης των χοίρων, παρέχοντας κάποια στήριξη στις τιμές, ανέφερε ο FAO.

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