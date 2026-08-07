Μαζικοί έλεγχοι σε παραλίες και επιχειρήσεις ακόμη και με χρήση drones – Ποιες περιοχές κάνουν… πρωταθλητισμό στις παραβάσεις

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Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζουν τους ελέγχους σε όλη την επικράτεια, ακόμη και με τη χρήση drones ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν παραβάσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, υπήρχε μείωση στον αριθμό παραβάσεων, ωστόσο και φέτος υπάρχουν κραυγαλέες περιπτώσεις.

Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.

Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούν αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραβάσεων και κυρώσεων

Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, εκ των οποίων 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημόσιου κτήματος. Παράλληλα, εκδόθηκε πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

Στη Χαλκιδική, σε πέντε επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, ενώ ακολουθεί η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.

Στην Ηλεία, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και πρόστιμο 5.667,66 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό.

Στην Καβάλα, σε επιχείρηση χωρίς μισθωτική σύμβαση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης και πρόστιμο 15.912 ευρώ.

Στη Ζάκυνθο, κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων διαπιστώθηκαν σε τέσσερις επιχειρήσεις παραβάσεις για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ σε καθεμία. Σε άλλη επιχείρηση, για καταπάτηση παλαιού αιγιαλού, επιβλήθηκαν πρόστιμο 72.490,60 ευρώ και πράξη διοικητικής αποβολής.

Περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης

Παράλληλα με την ενίσχυση των ελέγχων, οι Κτηματικές Υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν στον ιδιαίτερα αυξημένο όγκο αιτήσεων για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά τη σχετική διαδικασία σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη θερινή περίοδο. Από αυτές, 4.870 συμβάσεις υπογράφηκαν απευθείας με όμορες επιχειρήσεις, ενώ περίπου 3.130 συμβάσεις προέκυψαν έπειτα από ηλεκτρονική πλειοδοτική δημοπρασία.

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