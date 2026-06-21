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21.06.2026 23:15

Πολλοί τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Κατάρ – Ακούστηκε μέχρι τη Ντόχα (Video)

21.06.2026 23:15
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Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκαν απόψε σε εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ.

Η εταιρεία Qatarenergy επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε έκρηξη, λόγω τεχνικής βλάβης, στην τοπική μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή που να «απειλεί την ασφάλεια».

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα της χώρας, Ντόχα, προκαλώντας ανησυχία.

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της βλάβης, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.

Κομβικής σημασίας η περιοχή Ρας Λαφάν

Η Ρας Λαφάν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές περιοχές του Κατάρ και φιλοξενεί μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και επεξεργασίας υδρογονανθράκων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό στην περιοχή ιδιαίτερα σημαντικό για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

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