Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία: Οδικός χάρτης για συμφωνία σε 60 ημέρες – «Γραμμή ζωής» στο Ορμούζ και σχέδιο αποκλιμάκωσης στον Λίβανο

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις στην Ελβετία και παρά τις στιγμές έντασης που έφεραν τις συνομιλίες στα όρια της κατάρρευσης, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη με ορίζοντα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, η οποία φιλοδοξεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Την ανακοίνωση έκαναν οι δύο χώρες που διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητή, το Κατάρ και το Πακιστάν, κάνοντας λόγο για «θετικό και εποικοδομητικό κλίμα» και προαναγγέλλοντας την άμεση έναρξη τεχνικών συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα.

Γραμμή επικοινωνίας για το Ορμούζ

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας ώστε να αποφεύγονται επεισόδια και παρεξηγήσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι φόβοι για κλείσιμο του στρατηγικού περάσματος είχαν προκαλέσει συναγερμό στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Μηχανισμός αποκλιμάκωσης για τον Λίβανο

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία «πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων», με συμμετοχή του Λιβάνου και των μεσολαβητών, με στόχο τη διατήρηση της εκεχειρίας και την αποτροπή νέας ανάφλεξης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ οι συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο συνεχίζονται, παρά την προσωρινή κατάπαυση του πυρός, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες.

Η Τεχεράνη βλέπει «σημαντική πρόοδο»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», αποκαλύπτοντας ότι συζητήθηκαν η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό, καθώς και η χαλάρωση κυρώσεων που αφορούν τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγκάι ανέφερε ότι η πολιτική αποστολή της αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε, ενώ οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τις επαφές.

Οι απειλές Τραμπ και η προσωρινή αποχώρηση των Ιρανών

Το κλίμα, πάντως, δεν έμεινε αδιατάρακτο. Η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά από τις συνομιλίες, έπειτα από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να «καταλάβουν» τα Στενά του Ορμούζ αν δεν υπάρξει συμφωνία.

«Αν τα κλείσουν, δεν θα έχουν χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος κάλεσε την Ουάσιγκτον «να μετρά τα λόγια της».

Παρά τη διακοπή, πηγές της Τεχεράνης ξεκαθάριζαν ότι οι συνομιλίες «δεν τελείωσαν».

Το πυρηνικό εκτός πρώτου γύρου

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο του πρώτου γύρου των επαφών, με τις δύο χώρες να επικεντρώνονται στην εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα και στην αποκλιμάκωση στον Λίβανο.

Ωστόσο, όλοι αναγνωρίζουν ότι το πυρηνικό παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και αναμένεται να βρεθεί αναπόφευκτα στο τραπέζι των επόμενων διαπραγματεύσεων.

Στόχος η τελική συμφωνία μέσα σε δύο μήνες

Το πλαίσιο που συμφωνήθηκε προβλέπει την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων εντός 60 ημερών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τις επαφές «ιστορικές», εκφράζοντας την ελπίδα ότι μπορούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών.

Παρά το βαρύ ιστορικό, τις αμοιβαίες απειλές και τη συνεχιζόμενη αστάθεια στον Λίβανο, η πρώτη ημέρα των συνομιλιών άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο συνεννόησης, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται καθοριστικές για το αν η εύθραυστη αυτή διαδικασία θα οδηγήσει σε μια συνολική συμφωνία ή σε νέα κλιμάκωση.

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