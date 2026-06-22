search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 07:55
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 06:35

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία: Οδικός χάρτης για συμφωνία σε 60 ημέρες – «Γραμμή ζωής» στο Ορμούζ και σχέδιο αποκλιμάκωσης στον Λίβανο

22.06.2026 06:35
iran usa pakistan qatar

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις στην Ελβετία και παρά τις στιγμές έντασης που έφεραν τις συνομιλίες στα όρια της κατάρρευσης, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη με ορίζοντα 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, η οποία φιλοδοξεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Την ανακοίνωση έκαναν οι δύο χώρες που διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητή, το Κατάρ και το Πακιστάν, κάνοντας λόγο για «θετικό και εποικοδομητικό κλίμα» και προαναγγέλλοντας την άμεση έναρξη τεχνικών συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα.

Γραμμή επικοινωνίας για το Ορμούζ

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας ώστε να αποφεύγονται επεισόδια και παρεξηγήσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι φόβοι για κλείσιμο του στρατηγικού περάσματος είχαν προκαλέσει συναγερμό στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Μηχανισμός αποκλιμάκωσης για τον Λίβανο

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία «πυρήνα διαχείρισης συγκρούσεων», με συμμετοχή του Λιβάνου και των μεσολαβητών, με στόχο τη διατήρηση της εκεχειρίας και την αποτροπή νέας ανάφλεξης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η κίνηση αυτή έρχεται ενώ οι συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο συνεχίζονται, παρά την προσωρινή κατάπαυση του πυρός, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες.

Η Τεχεράνη βλέπει «σημαντική πρόοδο»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», αποκαλύπτοντας ότι συζητήθηκαν η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό, καθώς και η χαλάρωση κυρώσεων που αφορούν τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγκάι ανέφερε ότι η πολιτική αποστολή της αντιπροσωπείας ολοκληρώθηκε, ενώ οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τις επαφές.

Οι απειλές Τραμπ και η προσωρινή αποχώρηση των Ιρανών

Το κλίμα, πάντως, δεν έμεινε αδιατάρακτο. Η ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά από τις συνομιλίες, έπειτα από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ακόμη και να «καταλάβουν» τα Στενά του Ορμούζ αν δεν υπάρξει συμφωνία.

«Αν τα κλείσουν, δεν θα έχουν χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος κάλεσε την Ουάσιγκτον «να μετρά τα λόγια της».

Παρά τη διακοπή, πηγές της Τεχεράνης ξεκαθάριζαν ότι οι συνομιλίες «δεν τελείωσαν».

Το πυρηνικό εκτός πρώτου γύρου

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πυρηνικό πρόγραμμα δεν αποτέλεσε αντικείμενο του πρώτου γύρου των επαφών, με τις δύο χώρες να επικεντρώνονται στην εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα και στην αποκλιμάκωση στον Λίβανο.

Ωστόσο, όλοι αναγνωρίζουν ότι το πυρηνικό παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και αναμένεται να βρεθεί αναπόφευκτα στο τραπέζι των επόμενων διαπραγματεύσεων.

Στόχος η τελική συμφωνία μέσα σε δύο μήνες

Το πλαίσιο που συμφωνήθηκε προβλέπει την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων εντός 60 ημερών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τις επαφές «ιστορικές», εκφράζοντας την ελπίδα ότι μπορούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών.

Παρά το βαρύ ιστορικό, τις αμοιβαίες απειλές και τη συνεχιζόμενη αστάθεια στον Λίβανο, η πρώτη ημέρα των συνομιλιών άφησε ανοιχτό ένα παράθυρο συνεννόησης, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται καθοριστικές για το αν η εύθραυστη αυτή διαδικασία θα οδηγήσει σε μια συνολική συμφωνία ή σε νέα κλιμάκωση.

Διαβάστε επίσης:

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος στην Ελβετία – Ασαφές αν θα συνεχιστούν ή θα «παγώσουν» οι συζητήσεις

Τραμπ: «Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός τη Δευτέρα – Απέτυχε σε δύο πολύ σημαντικά θέματα»

Οι Γερμανοί βυθίζονται στο φόβο: Υπουργοί φωτογραφίζονται με σακίδιο έκτακτης ανάγκης και φτιάχνουν «καταφύγια νέας γενιάς»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafson new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συναγερμός στην Ευρώπη – Καύσωνας πολλών ημέρων με 40άρια από τη Βρετανία έως και τα Βαλκάνια

drones_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Τσουνάμι» επιθέσεων με drones στη Μόσχα – Έκλεισαν τα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας (Video)

famellos ke 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πίεση της μειοψηφίας σε  Φάμελλο για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής – Πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για τη σύγκληση του οργάνου

panelladikes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων

ekrixi new
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε βιομηχανική ζώνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 07:55
kafson new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συναγερμός στην Ευρώπη – Καύσωνας πολλών ημέρων με 40άρια από τη Βρετανία έως και τα Βαλκάνια

drones_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Τσουνάμι» επιθέσεων με drones στη Μόσχα – Έκλεισαν τα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας (Video)

famellos ke 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πίεση της μειοψηφίας σε  Φάμελλο για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής – Πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών για τη σύγκληση του οργάνου

1 / 3