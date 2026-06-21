Δημοσκόπηση στη Βρετανία: Η πλειοψηφία θεωρεί ότι το Brexit έκανε κακό στη χώρα

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Σχεδόν δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλειοψηφία των Βρετανών εκτιμά ότι το Brexit είχε αρνητικές συνέπειες για τη χώρα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR), τα δύο τρίτα των πολιτών θεωρούν ότι η έξοδος από την ΕΕ επιδείνωσε την οικονομία και αύξησε το κόστος ζωής, ενώ τρεις στους τέσσερις επιθυμούν πλέον στενότερους δεσμούς με την Ευρώπη.
Η έρευνα του ινστιτούτου προβληματισμού ECFR πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 14 Μαΐου σε δείγμα άνω των 2.000 ατόμων και καταγράφει έντονη μεταστροφή της κοινής γνώμης απέναντι στο Brexit.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε το κόστος ζωής και είχε αρνητικές συνέπειες για τη βρετανική οικονομία.
«Μια δεκαετία μετά, οι Βρετανοί συνειδητοποιούν ότι οι ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή εκτός της ΕΕ μένουν ανεκπλήρωτες και ότι το Brexit υπονομεύει την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να διαχειριστεί τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους ψηφοφόρους», δήλωσε ο επικεφαλής του ECFR, Μαρκ Λέοναρντ.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 57% των Βρετανών πιστεύει ότι η απόφαση αποχώρησης από την ΕΕ ήταν λανθασμένη.
Παράλληλα, το 56% θεωρεί ότι το Brexit είχε αρνητικό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, στο εμπόριο και στη γραφειοκρατία, ενώ το 57% εκτιμά ότι περιόρισε τις ευκαιρίες για τους νέους.
Η έρευνα δείχνει ότι το 75% των ερωτηθέντων επιθυμεί πλέον στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλληλα, το 56% θεωρεί ότι η μεταναστευτική πολιτική που ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit απέτυχε και δηλώνει θετικό στην επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας με την ΕΕ, εφόσον αυτή συνοδευτεί από στενότερη εμπορική συνεργασία.
Η δημοσκόπηση κατέγραψε επίσης σαφή προτίμηση των Βρετανών προς την Ευρώπη σε ζητήματα ασφάλειας.
Μόλις το 18% των ερωτηθέντων θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ως βασικό σύμμαχο, ενώ η πλειοψηφία προκρίνει την ευρωπαϊκή συνεργασία.
Το ECFR ανέφερε ακόμη ότι ξεχωριστή δημοσκόπηση σε 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε πως περίπου τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πολιτών αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ στο μέλλον.
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