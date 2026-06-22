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22.06.2026 07:44

Ρωσία: «Τσουνάμι» επιθέσεων με drones στη Μόσχα – Έκλεισαν τα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας (Video)

22.06.2026 07:44
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Στο στόχαστρο κύματος επιθέσεων από ουκρανικά drones βρέθηκε η πρωτεύουσα της Ρωσίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά τα τρία αεροδρόμια της Μόσχας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, λίγες μόνο ημέρες αφότου η Ουκρανία χτύπησε εκ νέου το διυλιστήριο πετρελαίου της πόλης.

Σχεδόν 60 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν, δήλωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιανίν στο Telegram. Ο Σομπιανίν δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, προσθέτοντας ότι είχαν αποσταλεί υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις περιοχές όπου καταρρίφθηκαν τα drones. Τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο, καθώς και το Ζουκόβσκι κοντά στην πρωτεύουσα, είχαν αναστείλει τις πτήσεις, αν και αυτές επαναλήφθηκαν αργότερα, όπως ανέφερε η αρχή εποπτείας της αεροπορίας.

Η επίθεση έρχεται μετά την επίθεση με drones που έπληξε και πάλι το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας την περασμένη εβδομάδα. Σε εκείνη την επίθεση, τα αμυντικά συστήματα της Μόσχας κατέρριψαν σχεδόν 200 drones, σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις κατά της πόλης από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Κρίση στην Κριμαία

Ταυτόχρονα, οι αρχές της Σεβαστούπολής στην Κριμαία, που έχει προσαρτηθεί από τη Ρωσία, ακύρωσαν όλες τις υπαίθριες δημόσιες εκδηλώσεις τη Δευτέρα και θα κρατήσουν τον οδικό φωτισμό σβηστό, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης, Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, στο Telegram, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Κριμαία, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Ρώσους, έχει αναστείλει την πώληση καυσίμων στο κοινό και στις επιχειρήσεις, περιορίζοντας τον εφοδιασμό στους κυβερνητικούς φορείς που είναι αρμόδιες για τις βασικές υπηρεσίες και την ασφάλεια, καθώς οι επιθέσεις με drones της Ουκρανίας στις γραμμές εφοδιασμού και στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής προκάλεσαν κρίση έλλειψης καυσίμων, σε μια φάση του πολέμου κατά την οποία το Κίεβο επιδιώκει να τον μεταφέρει σε ρωσικό έδαφος.

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