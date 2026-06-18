Διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας χτυπήθηκε στη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας στην πόλη

Ουκρανικά drones έπληξαν αρκετές τοποθεσίες σε όλη τη Μόσχα, στη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή του Κιέβου στην πόλη από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας, πυρπολώντας ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και αναγκάζοντας εκκενώσεις στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιέγραψε την επίθεση ως απάντηση στο χτύπημα της Ρωσίας σε ένα ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα του Κιέβου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και ποτέ δεν το θέλαμε», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. «Αλλά αν η Ουκρανία πρόκειται να καεί, θα καεί και η Μόσχα σας… Ήρθε η ώρα να τερματιστεί η επιθετικότητα, ώρα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

Η κλίμακα της επίθεσης μεγάλης εμβέλειας, που προφανώς σχεδιάστηκε για να διακόψει τις λειτουργίες του βασικού διυλιστηρίου πετρελαίου στην περιοχή Καπότνο, αιφνιδίασε τους περισσότερους Μοσχοβίτες σε μια πόλη που συνήθως δεν προειδοποιεί τους κατοίκους με συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής και προκάλεσε πανικόβλητα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν τρεις στήλες καπνού να υψώνονται από το διυλιστήριο Καπότνο. To χτύπημα ήταν το δεύτερο μέσα σε δύο ημέρες στην εγκατάσταση.

Το διυλιστήριο, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μόσχας, προμηθεύει έως και το 40% της βενζίνης της πρωτεύουσας και περίπου το 50% του ντίζελ της.

Η Ρωσία δήλωσε ότι τα συστήματα αεράμυνάς της αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 555 ουκρανικά drones σε πολλαπλές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται στο Καζάν, 700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, φιλοξενώντας ηγέτες του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να ενισχύσει τις επιχειρηματικές και άλλες σχέσεις.

Το Κίεβο επλήγη αυτή την εβδομάδα από μια μεγάλη επίθεση βαλλιστικών πυραύλων και drones, σε μια αξιοσημείωτη κλιμάκωση του αεροπορικού πολέμου. Ο Πούτιν είχε προειδοποιήσει για επικείμενες «συστηματικές επιθέσεις» στην Ουκρανία.

Η επίθεση από δεκάδες drones ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε «μια σημαντική τηλεφωνική κλήση συντονισμού» με τους προέδρους των ΗΠΑ και της Γαλλίας και ότι είχε εξασφαλίσει ζωτικές υποσχέσεις για περαιτέρω υποστήριξη από τη διεθνή σύνοδο κορυφής της G7 αυτή την εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι αναμενόταν να έχει συνομιλίες στις Βρυξέλλες την Πέμπτη με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων και για την πιθανότητα ενός συστήματος άμυνας κατά των βαλλιστικών πυραύλων. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα πλήξει την Ουκρανία με αυτούς τους τύπους πυραύλων, τους οποίους η αεράμυνα δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει.

Ukrainian drones struck the Moscow Oil Refinery for the second time in a week, sending flames and thick smoke over the Russian capital. President Zelenskiy called it a 'fair' response to Russian strikes on Ukrainian cities https://t.co/jY3FVie2vo pic.twitter.com/ahuYzL7m9P — Reuters (@Reuters) June 18, 2026

Τα πλάνα από τις τελευταίες επιθέσεις στη Μόσχα φαίνεται να δείχνουν τη χρήση υβριδικών πυραύλων κρουζ-drone της Ουκρανίας Bars, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι. Πιστεύεται ότι είχαν βεληνεκές 600-800 χιλιομέτρων, σχεδιασμένους για στόχευση ακριβείας, αλλά η χρήση τους εναντίον της Μόσχας υποδηλώνει μεγαλύτερο βεληνεκές.

Η Ουκρανία πλησιάζει γρήγορα τη Ρωσία στην ικανότητά της να παράγει μαζικά όπλα κρούσης μεγάλου βεληνεκούς. Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες, πλήττοντας διυλιστήρια πετρελαίου που χρηματοδοτούν το πολεμικό ταμείο της Μόσχας, καθώς οι διπλωματικές συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν, δήμαρχος της Μόσχας, δήλωσε: «Οι δυνάμεις αεράμυνας συνεχίζουν να αποκρούουν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας. Αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατάφεραν να φτάσουν στο [διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας]». Ισχυρίστηκε ότι περίπου 180 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν.

Ο Σομπιάνιν είπε ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο και ανέφερε επίσης ζημιές στο εμπορικό κέντρο Sadovod στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης. Τουλάχιστον επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη φαίνεται να έχουν ξεπεράσει την αεράμυνα της Ρωσίας για να χτυπήσουν στόχους στην πόλη.

Η κυκλοφορία διακόπηκε στον περιφερειακό δρόμο της Μόσχας κοντά στο διυλιστήριο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο RIA, ενώ η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε στα αεροδρόμια Βνούκοβο, Σερεμέτιεβο και Ζουκόφσκι.

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκαν να δείχνουν μια επίθεση σε ένα ψηλό κτίριο στην περιοχή Ζούκοφσκι. Το Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και προέβη σε εκκένωση. Μερικοί άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο στον χώρο στάθμευσης, ανέφερε το αεροδρόμιο.

Στην γύρω περιοχή της Μόσχας, ένα ψηλό κτίριο κατοικιών, μια βιομηχανική εγκατάσταση και αρκετές ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν ζημιές από την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ένα χτύπημα την Τρίτη θεωρείται ότι έχει ήδη σταματήσει τις εργασίες στο διυλιστήριο Καπότνο, προσθέτοντας στις εκτεταμένες ζημιές στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και επεκτείνοντας την κρίση καυσίμων βαθύτερα στη χώρα.

Η Ρωσία, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου και καυσίμων, πρόκειται να εισάγει καύσιμα δια θαλάσσης αυτόν τον μήνα, καθώς επιδιώκει να διαχειριστεί την έλλειψη μετά από εκτεταμένες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα διυλιστήριά της.

Οι Ρώσοι σκληροπυρηνικοί κάλεσαν τη Μόσχα να αντιδράσει, με ορισμένους να προτρέπουν το Κρεμλίνο να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Ουκρανίας.

«Τι άλλο πρέπει να συμβεί πριν αρχίσουμε να πολεμάμε πραγματικά;» έγραψε ο υπερσυντηρητικός δισεκατομμυριούχος Κονσταντίν Μαλόφεφ στο Telegram. «Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα πυρηνικά όπλα που δημιούργησαν και αποθήκευσαν οι πρόγονοί μας μέσω των προσπαθειών ολόκληρης της χώρας ακριβώς για στιγμές σαν κι αυτή;»

Ο Αντρέι Γκουρούγιοφ, απόστρατος υποστράτηγος και βουλευτής της κρατικής Δούμας, κάλεσε τη Ρωσία να «χτυπήσει ανελέητα τον εχθρό» σε απάντηση στην επίθεση. «Πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα αεράμυνάς μας, αλλά το πιο σημαντικό, πρέπει να χτυπήσουμε τον εχθρό», δήλωσε στο RTVI. «Χτυπήστε τον εχθρό ανελέητα, χωρίς να το σκεφτόμαστε υπερβολικά».

Το Κίεβο δέχθηκε αεροπορική επίθεση αυτή την εβδομάδα καθώς η Ρωσία εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης, με τους κατοίκους να καλούνται να βρουν καταφύγιο.

Η βορειοανατολική ουκρανική πόλη Σούμι ανέφερε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκεί. Εκδόθηκαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές στο μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας.

Ένα άτομο σκοτώθηκε στην ουκρανική πόλη Ενερχοντάρ, όπου διαμένει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του ρωσικού πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, δήλωσε ο δήμαρχος που έχει τοποθετηθεί από τους Ρώσους, Μαξίμ Πούχοφ. Στην παραμεθόρια περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε έναν άνδρα στο αυτοκίνητό του.

Την Τετάρτη, η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε σε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά από τη Λευκορωσία, μια κατηγορία που το Κίεβο χαρακτήρισε ψευδή. Στη νότια ρωσική περιοχή του Ροστόφ, μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε ένα άτομο και προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο εμπορικές εγκαταστάσεις, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η Ρωσία και η Ουκρανία αρνούνται ότι στόχευσαν σκόπιμα πολίτες.

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