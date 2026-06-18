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18.06.2026 15:47

Ο Τραμπ διχάζει την Αμερική: Οι Δημοκρατικοί αποφεύγουν να γιορτάσουν την 4η Ιουλίου και να επιδείξουν τη σημαία

18.06.2026 15:47
4th of July

Καθώς η Αμερική ετοιμάζεται να γιορτάσει τη 250η επέτειο από την Ημέρα Ανεξαρτησίας της, μια νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί είναι έντονα διχασμένοι όσον αφορά τον πατριωτισμό, τις επιδείξεις σημαιών και τη σημασία της εορτής της 4ης Ιουλίου.

Η έρευνα Reuters/Ipsos, που διεξήχθη από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου σε 1.537 ενήλικες Αμερικανούς, ρώτησε πώς σχεδίαζαν να γιορτάσουν την Ημέρα Ανεξαρτησίας, συμπεριλαμβανομένου του αν σκόπευαν να επιδείξουν τη σημαία των ΗΠΑ, να παρακολουθήσουν πατριωτικές εκδηλώσεις και τι αντιπροσωπεύει η εορτή για αυτούς.

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι το 64% των Ρεπουμπλικανών δήλωσαν ότι θα επιδείξουν αμερικανική σημαία ή θα υψώσουν τη σημαία έξω από το σπίτι τους στις 4 Ιουλίου, σε σύγκριση με μόλις το 27% των Δημοκρατικών.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται τη σημασία της εθνικής εορτής. Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ρεπουμπλικανών (65%) δήλωσαν ότι η 4η Ιουλίου είναι «μια ημέρα κατά την οποία γιορτάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», ενώ μόνο το 24% των Δημοκρατικών δήλωσε το ίδιο.

Οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι ήταν επίσης πιο πιθανό από τους Ρεπουμπλικάνους να περιγράψουν την 4η Ιουλίου ως «όπως κάθε άλλη ημέρα», με και τις δύο ομάδες να καταγράφουν 11 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τους Ρεπουμπλικάνους σε αυτό το μέτρο.

Ο τρόπος με τον οποίο οι Αμερικανοί επιλέγουν να γιορτάσουν τη γιορτή διέφερε επίσης ανάλογα με τα κομματικά όρια. Οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν σημαντικά πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε παραδοσιακές πατριωτικές δραστηριότητες, όπως να φορούν κόκκινο, λευκό και μπλε (52% σε σύγκριση με 20% των Δημοκρατικών), να παρακολουθούν μια επίδειξη πυροτεχνημάτων (46% έναντι 28%) και να παρακολουθούν μια παρέλαση ή φεστιβάλ (20% έναντι 9%).

Σχεδόν το ένα τέταρτο των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων (24%) δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν να γιορτάσουν καθόλου την Ημέρα Ανεξαρτησίας, σε σύγκριση με το 8% των Ρεπουμπλικανών.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί βλέπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos διαπίστωσε ότι μόνο το 11% των Δημοκρατικών πιστεύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο, σε σύγκριση με το 62% των Ρεπουμπλικανών.

Αυτά τα ευρήματα αντικατοπτρίζουν άλλες πρόσφατες έρευνες που έχουν καταγράψει μείωση του πατριωτισμού και αυξανόμενες ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των Αμερικανών.

Μια πρόσφατη έρευνα του Fox News ενόψει της 250ής επετείου της Αμερικής διαπίστωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων πιστεύει ότι η Αμερική είναι διχασμένη από διαφορετικές αξίες (58%) και δεν έχει κοινές αξίες (42%). Η πλειοψηφία των Δημοκρατικών (62%) και των ανεξάρτητων (65%) πιστεύει ότι οι Αμερικανοί χωρίζονται από διαφορετικές αξίες, ενώ οι απόψεις μεταξύ των Ρεπουμπλικανών είναι διχασμένες (49% μοιράζονται έναντι 50% διαφορετικών αξιών).

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