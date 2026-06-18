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18.06.2026 14:59

Τρόμος στα αβαθή: Καρχαρίας «κυκλώνει» ανυποψίαστο σέρφερ (Video)

18.06.2026 14:59
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Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που τραβήχτηκε με drone και έδειχνε καρχαρία να κολυμπάει… ύποπτα γύρω από έναν σέρφερ.

Το περιστατικό συνέβη στην παραλία Seascape Beach στην Καλιφόρνια και ο φωτογράφος που χρησιμοποιούσε το drone διαπίστωσε ότι ένας μεγάλος καρχαρίας «κύκλωνε» επικίνδυνα τη σανίδα ενός σέρφερ, ο οποίος δεν είχε καταλάβει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο φωτογράφος ανέβασε τις στροφές του drone, ώστε να κάνει θόρυβο και ο σέρφερ να… επιστρέψει στο περιβάλλον του. Κάτι που πέτυχε, καθώς ο άνδρας είδε τον καρχαρία και έστρεψε γρήγορα τη σανίδα του προς την ακτή.

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ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 15:39
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