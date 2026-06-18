Τρόμος στα αβαθή: Καρχαρίας «κυκλώνει» ανυποψίαστο σέρφερ (Video)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που τραβήχτηκε με drone και έδειχνε καρχαρία να κολυμπάει… ύποπτα γύρω από έναν σέρφερ.

Το περιστατικό συνέβη στην παραλία Seascape Beach στην Καλιφόρνια και ο φωτογράφος που χρησιμοποιούσε το drone διαπίστωσε ότι ένας μεγάλος καρχαρίας «κύκλωνε» επικίνδυνα τη σανίδα ενός σέρφερ, ο οποίος δεν είχε καταλάβει τον κίνδυνο.

WATCH: A shark circled beneath an unsuspecting surfer off the California coast before a drone operator warned him, prompting a quick escape back to shore. pic.twitter.com/rJGtGyF4L0 — Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2026

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο φωτογράφος ανέβασε τις στροφές του drone, ώστε να κάνει θόρυβο και ο σέρφερ να… επιστρέψει στο περιβάλλον του. Κάτι που πέτυχε, καθώς ο άνδρας είδε τον καρχαρία και έστρεψε γρήγορα τη σανίδα του προς την ακτή.

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