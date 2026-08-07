Διπλή πιστοποίηση για την ασφάλεια τεχνολογιών AI σε δύο μάρκες που έρχονται και Ελλάδα

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Η OMODA & JAECOO αποκτά δύο διεθνείς πιστοποιήσεις για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης στα αυτοκίνητά της

Η OMODA & JAECOO ανακοίνωσε ότι απέκτησε δύο κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις που αφορούν την ασφάλεια και τη διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αυτοκίνηση, ενισχύοντας την αξιοπιστία των έξυπνων τεχνολογιών που ενσωματώνει στα μοντέλα της.

Πρόκειται για τις πιστοποιήσεις ISO/PAS 8800 Road Vehicle AI Safety Development Framework και ISO/IEC 42001 Artificial Intelligence Management System, οι οποίες απονεμήθηκαν έπειτα από αξιολόγηση των διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών UL Solutions και TÜV SÜD Group.

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