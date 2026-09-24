Παναθηναϊκός: Ο Ναν επέστρεψε στην Αθήνα – Πότε αναμένεται ξανά στο παρκέ (video)

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Ο Κέντρικ Ναν βρίσκεται ξανά στην Αθήνα, αλλά η επιστροφή του κοντά στον Παναθηναϊκό δεν σημαίνει ακόμη επιστροφή στη δράση.

Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε το βράδυ της Τετάρτης (23/9) για να συνεχίσει την αποθεραπεία του δίπλα στην ομάδα και αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά τη σημερινή πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Παρί (24/9, 21:15), στο Telekom Center Athens.

Η απουσία του είναι η σημαντικότερη για τους «πράσινους» στην πρώτη επίσημη ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο τους έπειτα από 14 χρόνια. Ο Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ τον Αύγουστο και υποβλήθηκε σε επέμβαση, με αποτέλεσμα να χάσει την προετοιμασία και το ξεκίνημα της σεζόν.

Το πιθανό παράθυρο επιστροφής

Εφόσον η αποκατάστασή του συνεχιστεί χωρίς επιπλοκές, το βλέμμα στρέφεται στη «διαβολοβδομάδα» της 13ης και της 16ης Οκτωβρίου: πρώτα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρτίζαν και έπειτα στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Πρόκειται για πιθανό χρονικό στόχο, όχι για ορισμένη ημερομηνία επανόδου. Προγενέστερες εκτιμήσεις άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί περισσότερο χρόνο και να επιστρέψει αργότερα μέσα στον Οκτώβριο.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία του στις προπονήσεις και από το πότε θα κριθεί έτοιμος να αγωνιστεί ξανά. Μέχρι τότε, ο Παναθηναϊκός αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ του, αλλά πλέον με τον Ναν δίπλα στην ομάδα για το τελευταίο στάδιο της επιστροφής του.

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