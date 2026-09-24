Πρεμιέρα στην Euroleague με τον Ολυμπιακό κόντρα στη Μπασκόνια και τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Παρί

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Στον απόηχο της κατάκτησης της κορυφής της Ευρώπης από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2025-26 στη Euroleague μέσα στο Telekom Center της Αθήνας, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το εναρκτήριο τζάμπολ της νέας.

Η περσινή σεζόν (2025-26) ήταν η πιο ανταγωνιστική, αλλά και διευρυμένη Euroleague των 20 -για πρώτη φορά- ομάδων και των 38 αγωνιστικών στη regular season.

Αποδείχτηκε… ελληνική και «ερυθρόλευκη» σεζόν. Το μόνο που δεν έδωσε στο ελληνικό μπάσκετ η προηγούμενη σεζόν ήταν έναν ελληνικό τελικό, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά στην Ιστορία, αφού στα πλέι οφ ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια. Η επιστροφή ωστόσο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού και η ενίσχυση του ρόστερ των «πρασίνων» με τεράστια ονόματα δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για μία ελληνική «τιτανομαχία» αυτή τη φορά.

Με Παρί ο Παναθηναϊκός, με Μπασκόνια ο Ολυμπιακός

Η πρώτη πράξη της φετινής «Οδύσσειας» της Euroleague θα γραφτεί για τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη (24/9) στις 21:15 στο Telekom Center Athens με αντίπαλο τη γαλλική Παρί.

Την ίδια ημέρα, στις 21:30, από τη Βιτόρια και τη Χώρα των Βάσκων αρχίζει το «ταξίδι» του με στόχο ένα δεύτερο “back to back” ο Πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός.

Εν συγκρίσει με την περσινή σεζόν, το νέα «πρόσωπο» στη Euroleague είναι η Μπεσίκτας που πήρε τη θέση της Μονακό.

Το σύστημα διεξαγωγής της Euroleague

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Mε νέο σύστημα διεξαγωγής ήδη από τη σεζόν 2023-24, η Euroleague δυσκόλεψε την προσπάθεια των ομάδων, που από πέρυσι (σ.σ. 2025-26) είναι 20 (αντί 18) στην κανονική περίοδο. Η regular season αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου 2027. Η κανονική περίοδος περιλαμβάνει 38 αγωνιστικές, με κάθε ομάδα ν΄ αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες 19 σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις.

PLAY-IN

Τα Play-In εντάχθηκαν στη διοργάνωση από τη σεζόν 2023-24 και συνεχίζονται. Σε αυτά θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 7 έως 10 με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, διεκδικώντας τα τελευταία δύο «εισιτήρια» για τα πλέι οφ. Οι πρώτες έξι ομάδας στον βαθμολογικό πίνακα με το τέλος της regular season προκρίνονται απευθείας στα πλέι οφ.

Τα Play-In θα διεξαχθούν από τις 20 έως και τις 23 Απριλίου 2027. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο format, ο έβδομος και ο όγδοος της βαθμολογίας θα τεθούν αντιμέτωποι σε μονό αγώνα, με το νικητή να «κλείνει» θέση στα πλέι οφ, όπου θα αναμετρηθεί με τον δεύτερο της κανονικής περιόδου. Ο ένατος και ο δέκατος της κατάταξης θα «μονομαχήσουν» σε ένα και μοναδικό παιχνίδι, με τον ηττημένο να αποκλείεται και τον νικητή να αντιμετωπίζει τρεις ημέρες αργότερα τον ηττημένο του ζευγαριού των θέσεων 7-8 με «έπαθλο» το τελευταίο «εισιτήριο» για τους «8», όπου θα αναμετρηθεί με την ομάδα που θα έχει πετύχει το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο. Σε κάθε παιχνίδι των Play-In, γηπεδούχος θα είναι η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο. Τα play offs (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) κρίνονται στις 3 νίκες (best of five).

ΠΛΕΙ ΟΦ

Παραμένει ως είχε το σύστημα διεξαγωγής των πλέι οφ, με τον 1ο ν’ αντιμετωπίζει τον 8ο, τον 2ο τον 7ο, τον 3ο τον 6ο, τον 4ο τον 5ο, σε “ best of 5”, δηλαδή στις 3 νίκες. Τα πλέι οφ θ’ αρχίσουν στις 27 Απριλίου 2027 και θα ολοκληρωθούν στις 12 Μαΐου 2027.

ΦΑΙΝΑΛ ΦΟΡ

Το φάιναλ φορ της Euroleague τη σεζόν 2026-27 θα διεξαχθεί το 5ο σαββατοκύριακο του Μαΐου. Οι ημιτελικοί έχουν οριστεί για τις 28 Μαΐου, ενώ ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Το φάιναλ φορ του 2027 επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι, εκτός και αν οι εξελίξεις στην περιοχή δεν το επιτρέψουν.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

19:00 Ντουμπάι-Ρεάλ Μαδρίτης

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπάγερν

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Ζαλγκίρις

21:15 Παναθηναϊκός – Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα – Εφές

21:30 Μπασκόνια – Ολυμπιακός

21:45 Βιλερμπάν -Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

20:00 Μπεσίκτας-Βαλένθια

20:45 Φενερμπαχτσέ-Βίρτους Μπολόνια

21:45 Παρτιζάν-Ολύμπια Μιλάνο

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