Ρονάλντο: «Θα φτάσω τα 1.000 γκολ, δεν σκέφτομαι την απόσυρση» – Το μήνυμα για την Εθνική και η απάντηση στους επικριτές

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπήκε σε μια κατάμεστη αίθουσα, παραδέχθηκε ότι αισθανόταν αγχωμένος και στη συνέχεια έκανε αυτό που γνωρίζει καλύτερα εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες: πήρε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, απάντησε στους επικριτές του και ξεκαθάρισε ότι το τελευταίο σφύριγμα της καριέρας του δεν έχει έρθει ακόμη.

Ο 41χρονος αρχηγός της Πορτογαλίας μίλησε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην κεντρική σκηνή του Portugal Football Summit, ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (24/9) με την Ουαλία για το UEFA Nations League, επιμένοντας ότι εξακολουθεί να έχει πολλά να προσφέρει στην εθνική ομάδα.

Η αναμέτρηση θα είναι παράλληλα η πρώτη για τον Ζόρζε Ζεσούς στον πάγκο της Πορτογαλίας. Ο έμπειρος τεχνικός διαδέχθηκε τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την απογοητευτική παρουσία της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου αποκλείστηκε στη φάση των «16» από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία.

Μόλις 21 γκολ μακριά από τα 1.000

Ο Ρονάλντο μετρά πλέον 979 γκολ στην καριέρα του, από τα οποία τα 833 έχουν σημειωθεί σε συλλογικό επίπεδο και τα 146 με τη φανέλα της Πορτογαλίας.

Απέχει, επομένως, μόλις 21 τέρματα από το ορόσημο των 1.000 γκολ, έναν στόχο τον οποίο δεν έχει κρύψει ότι θέλει να κατακτήσει.

Όταν ρωτήθηκε τι θα προτιμούσε περισσότερο, την κατάκτηση του Nations League ή να φτάσει σε τετραψήφιο αριθμό τερμάτων, χαμογέλασε και αρνήθηκε να διαλέξει.

«Ένας στόχος είναι να πετύχουμε και τα δύο: Να φτάσω τα 1.000 γκολ και η εθνική ομάδα να προσπαθήσει να κατακτήσει αυτό το Nations League», δήλωσε στο Portugal Football Summit, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της πορτογαλικής ομοσπονδίας, έξω από τη Λισαβόνα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα εποχή της εθνικής Πορτογαλίας: «Είναι μια νέα εποχή με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε καλά. Ελπίζω απλώς να πάνε όλα καλά γι’ αυτόν».

«Το 1.000ό γκολ με την Πορτογαλία θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα»

Για τον Ρονάλντο, το ιδανικό σενάριο θα ήταν να σημειώσει το 1.000ό γκολ της καριέρας του φορώντας τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.

Όπως είπε, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε «το κερασάκι στην τούρτα».

«Το να πετύχω το 1.000ό μου γκολ με την εθνική ομάδα θα ήταν η κορύφωση ενός πράγματος, μιας όμορφης ιστορίας», ανέφερε. «Δεν θα ήταν το τέλος της, αλλά θα ήταν μια όμορφη ιστορία».

Ο Πορτογάλος σταρ επέμεινε, πάντως, ότι δεν αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο αριθμό ως εμμονή.

«Έχω ήδη παραδεχθεί ότι θέλω να φτάσω εκεί και θα φτάσω εκεί», δήλωσε. «Εμμονή; Όχι… Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το να το απολαμβάνω, να απολαμβάνω κάθε μέρα».

Σκέφτηκε να αποχωρήσει μετά το Μουντιάλ

Ο Ρονάλντο αποκάλυψε ακόμη ότι μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλει τέλος στην παρουσία του στην εθνική ομάδα.

Οι συζητήσεις που είχε, ωστόσο, τόσο με την πορτογαλική ομοσπονδία όσο και με τον Ζόρζε Ζεσούς τον έπεισαν να συνεχίσει.

«Υπολογίζουν σε μένα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την εθνική ομάδα», εξήγησε.

🗣️ "I know what I do to be here!"



Cristiano Ronaldo on if he considered retiring after the World Cup. pic.twitter.com/WGO4yFxKZs — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 23, 2026

Όπως υπογράμμισε, εκείνο που μετρά για τον ίδιο είναι όσα εξακολουθεί να μπορεί να προσφέρει μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

«Το σημαντικότερο είναι να μπορώ, μέσα στο γήπεδο, να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει παιχνίδια. Αν ο προπονητής δεν υπολογίζει σε μένα, μπορώ να φύγω σήμερα, κανένα πρόβλημα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Όταν αισθανθώ ότι δεν κάνω τίποτα εδώ, ότι δεν προσφέρω μέσα στο γήπεδο, ότι δεν σκοράρω, ότι δημιουργώ κακό κλίμα ή ότι δεν με θέλουν εδώ, θα είμαι ο πρώτος που θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του».

Δεν βάζει ημερομηνία στο τέλος

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις για το πότε σκοπεύει να αποσυρθεί, ο Ρονάλντο απέφυγε να βάλει συγκεκριμένη ημερομηνία στον επίλογο της καριέρας του.

«Έμαθα κάτι από τα τέλη των 30 μου και μετά, και αυτό είναι να ζω τη στιγμή, να μη σκέφτομαι το αύριο», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεται το τέλος, απάντησε: «Είναι πιθανό; Ναι. Πολύ πιθανό; Ναι. Αλλά θα συμβεί; Όχι, δεν ξέρω».

Η αιχμηρή απάντηση στους επικριτές του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν άφησε αναπάντητη ούτε την κριτική που, όπως υποστηρίζει, δέχεται επί χρόνια από μερίδα των Μέσων Ενημέρωσης.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ορισμένα ΜΜΕ προσπαθούν εδώ και χρόνια να τον «σκοτώσουν», χωρίς όμως να τα έχουν καταφέρει.

«Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί σε καμία περίπτωση, ούτε καν με… κυνηγετικό όπλο», είπε.

Και, με τον γνώριμο τρόπο του, συμπλήρωσε: «Και ακόμη κι έτσι, εξακολουθώ να καταφέρνω να αποφεύγω τη σφαίρα».

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