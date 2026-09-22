Στην Ξάνθη ο 19χρονος γιος του Παρασκευά Άντζα, Παναγιώτης

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Στην Ξάνθη θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τη νέα σεζόν ο 19χρονος Παναγιώτης Άντζας, με τον ακριτικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής καλύπτει θέσεις στην άμυνα, έχοντας τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός αμυντικός, όσο και ως πλάγιος μπακ.

Ο Παναγιώτης Άντζας είναι ο μικρότερος γιος του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Μάιο και είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της Ξάνθης.

Η ανακοίνωση της Ξάνθης

Η Ξάνθη ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης:

«Ο Αθλητικός Όμιλος Ξάνθης ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Άντζα, ενισχύοντας το δυναμικό της ομάδας μας με έναν ακόμη νεαρό και ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2007 και αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή, τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως πλάγιος μπακ.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις Ακαδημίες του Πανδραμαϊκού, αγωνίστηκε επίσης στα τμήματα υποδομής της Δόξας Δράμας, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της ανδρικής ομάδας του Πανδραμαϊκού. Τελευταίος σταθμός της ποδοσφαιρικής του διαδρομής ήταν η ΑΕΔΑ Αρκαδικού.

Η παρουσία του Παναγιώτη στην οικογένεια του ΑΟΞ έχει, όμως, και έναν ξεχωριστό συμβολισμό.

Είναι ο μικρότερος γιος του Παρασκευά Άντζα, ενός ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Ξάνθης και τίμησε τη φανέλα της ομάδας μας.

Χρόνια μετά τον πατέρα του, ήρθε η σειρά του Παναγιώτη να φορέσει τη φανέλα με τον Δημόκριτο στο στήθος.

Μια όμορφη σύνδεση δύο γενεών, με τον Παναγιώτη να έρχεται στον ΑΟΞ για να χαράξει πλέον τη δική του πορεία και να γράψει τη δική του ιστορία με την ομάδα μας.

Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον ΑΟΞ!

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».

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