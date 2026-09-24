Υπόθεση Μαζωνάκη: Κατάθεση από τη νοσηλεύτρια που προειδοποίησε τη Γάκα για την κατάσταση του τραγουδιστή ζητά η οικογένεια (Video)

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Την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν «φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά η οικογένεια του τραγουδιστή, όπως ανέφερε ο δικηγόρος τους, Χαράλαμπος Λυκούδης. Παράλληλα, η οικογένεια ζητά να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος που βρισκόταν στο ιατρείο Γάκα-Θεοδωρόπουλου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Πρόκειται για 53χρονη νοσηλεύτρια, με τα αρχικά Ε.Θ., η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στον χώρο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η νοσηλεύτρια φέρεται να παρατήρησε ένα από τα χέρια του Μαζωνάκη να «τινάζεται». Η εικόνα την ανησύχησε και, σύμφωνα με τη μαρτυρία, απευθύνθηκε στην Ιωάννα Γάκα λέγοντάς της: «Δεν τον βλέπω καλά». Η απάντηση που φέρεται να έδωσε η 56χρονη γιατρός ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Mega και τον Alpha, ανέφερε ότι η νοσηλεύτρια πρόκειται να κληθεί να καταθέσει, ενώ την κάλεσε να αναφέρει όσα γνωρίζει.

Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ακόμη ότι «είναι αποδεδειγμένο ότι κατέθεσαν ψέματα οι τρεις εργαζόμενες», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί εναντίον τους για ψευδορκία, υπόθαλψη εγκληματία και, όπως είπε, ενδεχομένως και συνέργεια.

«Θέλω και ευελπιστώ και εύχομαι η νοσηλεύτρια να είναι η μοναδική που δεν θα πει ψέματα και που δεν θα βρεθεί κατηγορούμενη», ανέφερε ο συνήγορος της οικογένειας Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο οι τοξικολογικές

Ο κ. Λυκούδης ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, μπορεί να χρειαστούν ακόμη και δύο μήνες για να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις, γεγονός που χαρακτήρισε απαράδεκτο.

Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια προσανατολίζεται στον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να υποστηριχθεί η επίσπευση της διαδικασίας, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και οι επίσημες γνωματεύσεις.

Μιλώντας στον Alpha, ο δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της θεραπείας πλασμαφαίρεσης, χορηγήθηκαν ουσίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έπρεπε να χορηγηθούν. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι από την έρευνα ενδέχεται να προκύψουν και νέες κατηγορίες.

Όπως έχει γίνει γνωστό από μαρτυρίες, στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη.

Οι επικοινωνίες για τον απινιδωτή και το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα αποκτούν οι ενέργειες της Ιωάννας Γάκα στο ιατρείο, τις κρίσιμες στιγμές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γιατρός επικοινώνησε δύο φορές τηλεφωνικά με τον κατασκευαστή του απινιδωτή, ζητώντας οδηγίες για τον χειρισμό της συσκευής.

Οι δύο επικοινωνίες φέρεται μάλιστα να έγιναν σε ανοιχτή ακρόαση, ώστε τα άτομα που βρίσκονταν εκεί να ακούν τις οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του απινιδωτή.

Παράλληλα, υπό εξέταση βρίσκεται και ένα τηλεφώνημα που έγινε από το ιατρείο περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ. Η επικοινωνία, η οποία διήρκεσε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, έγινε από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου.

Η συγκεκριμένη γιατρός φέρεται να είναι εξωτερική συνεργάτιδα και να καλείται σε έκτακτες περιστάσεις.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας, το οποίο έχει τεθεί υπόψη των Αρχών, θεωρείται κρίσιμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να είπε: «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη (αναισθητική ουσία). Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;».

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα alerts του μηχανήματος, τις ενέργειες που έγιναν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και το χρονικό σημείο κατά το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

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