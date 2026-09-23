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23.09.2026 22:28

Ομηρία στη Νίκαια: «Τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα, νομίζω ότι ο άνδρας είχε μαχαίρι», λέει γείτονας του ζευγαριού (Photos/Video)

23.09.2026 22:28
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης, 23/9, στη Νίκαια, έπειτα από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους 20, όπου 49χρονος κρατούσε όμηρο τη 44χρονη σύζυγό του.

Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν η γυναίκα κατάφερε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν στο διαμέρισμα και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψη του 49χρονου.

Ένας από τους γείτονες περιέγραψε όσα είχαν προηγηθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τρεις μέρες ούρλιαζε η γυναίκα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «και οι δύο παίρνουν ψυχοφάρμακα», ενώ «μένουν μαζί εδώ και χρόνια». Αναφερόμενος στο περιστατικό, υποστήριξε ότι ο άνδρας και η γυναίκα «τσακώθηκαν, ακούστηκαν ουρλιαχτά και οι γείτονες πήραν τηλέφωνο τις Αρχές».

Ο γείτονας ανέφερε ακόμη ότι ο 49χρονος φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του και να την κλείδωσε μέσα στο σπίτι. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο άνδρας μπορεί να είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Η επέμβαση της Αστυνομίας

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από ενημέρωση για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Οι πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές ανέφεραν ότι ο 49χρονος κρατούσε τη σύζυγό του όμηρο μέσα στο διαμέρισμα, ενώ είχε δηλώσει ότι ήταν οπλισμένος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ στο περιστατικό συμμετείχε και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ., με στόχο να υπάρξει ασφαλής διαχείριση της κατάστασης.

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