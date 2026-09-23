Αλβανία: Ερωτικά μηνύματα, κρατικά απόρρητα και Ράμα στο σκάνδαλο των μυστικών υπηρεσιών

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Μηνύματα με εκφράσεις όπως «ψυχή μου» και «αγάπη μου», εκατοντάδες επικοινωνίες μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής και έγγραφα που φέρεται να περιείχαν κρατικά απόρρητες πληροφορίες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το οικονομικό σκάνδαλο που προκαλεί ισχυρές αναταράξεις στην Αλβανία.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν τις επαφές της πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβανίας, SHISH, Βλόρα Χισένι, με τον επιχειρηματία Εργκίς Αγκάσι, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Κοινωνίας της Πληροφορίας (AKSHI). Η υπόθεση αφορά οικονομικό σκάνδαλο ύψους 59 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες από 500 επικοινωνίες μέσω Signal

Σύμφωνα με πληροφορίες του αλβανικού Report TV, οι αρχές έχουν εντοπίσει περισσότερες από 500 επικοινωνίες ανάμεσα στη Χισένι και τον Αγκάσι, από τα τέλη Ιουνίου έως και τη σύλληψη του επιχειρηματία στις 26 Αυγούστου.

Οι συνομιλίες φέρεται να γίνονταν μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal και να περιλάμβαναν γραπτά μηνύματα, τηλεφωνικές κλήσεις, βιντεοκλήσεις, φωτογραφίες και βίντεο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι αρχές σε ορισμένα από τα μηνύματα που φέρονται να είχαν ανταλλάξει οι δύο.

Λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψη του Αγκάσι, η Χισένι φέρεται, σύμφωνα με το Report TV, να του έγραψε: «Μας έχουν κάνει πολλά, ψυχή μου… θα τα καταφέρουμε… το πρόβλημα είναι ο χρόνος».

Σε άλλη επικοινωνία, λίγο πριν από τη σύλληψή του, φέρεται να του ανέφερε: «Αγάπη μου, απλώς πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό σου πρόβλημα. Όλοι εμείς. Θα καταλήξουμε άσχημα, ψυχή μου».

Το αλβανικό μέσο μεταδίδει ακόμη ότι, σε διαφορετική συνομιλία, η πρώην επικεφαλής της SHISH φέρεται να είπε πως εκείνοι που τους είχαν προκαλέσει τη συγκεκριμένη κατάσταση «θα έπρεπε να πληρώσουν».

Οι εισαγγελείς εξετάζουν τις επικοινωνίες ως τμήμα του συνολικού αποδεικτικού υλικού, προκειμένου να διαπιστώσουν τόσο τη φύση της σχέσης των δύο όσο και εάν υπήρξε ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών.

Τι υποστηρίζει η Βλόρα Χισένι

Η Χισένι φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι διατηρούσε επαφές με τον Αγκάσι, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτές εντάσσονταν στα υπηρεσιακά της καθήκοντα.

Κατά τη δική της εκδοχή, είχε στρατολογήσει τον επιχειρηματία ως πληροφοριοδότη και συνεργάτη της SHISH, ενώ οι επαφές τους πραγματοποιούνταν εξ αποστάσεως.

Το SPAK, σύμφωνα με το Report TV, φέρεται να αμφισβητεί αυτή την εκδοχή και διερευνά κατά πόσο το περιεχόμενο και η συχνότητα των επικοινωνιών συνάδουν με τη σχέση που περιγράφει η πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών.

Τα εννέα έγγραφα με κρατικά απόρρητα

Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν μπει παράλληλα εννέα σελίδες εγγράφων, οι οποίες φέρεται να περιείχαν κρατικές απόρρητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το Report TV, τα έγγραφα βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του Αγκάσι κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου στο «Equos Resort».

Ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε ότι είχε αφήσει επίτηδες τα έγγραφα στο όχημά του, ώστε να εντοπιστούν από τις αρχές.

Όταν η Χισένι κλήθηκε από το SPAK στις 18 Σεπτεμβρίου, τέσσερις ημέρες πριν από την επιβολή του μέτρου σε βάρος της, φέρεται να μην μπόρεσε να εξηγήσει άμεσα με ποιον τρόπο τα συγκεκριμένα έγγραφα είχαν βγει εκτός της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεσμεύθηκε να δώσει απάντηση γραπτώς και εμπιστευτικά.

Οι αναφορές σε συναντήσεις με τον Έντι Ράμα

Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν ακόμη εάν η Χισένι είχε μεταφέρει στον Αγκάσι πληροφορίες που σχετίζονταν με τη δραστηριότητά της ως επικεφαλής της SHISH.

Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται, σύμφωνα με το Report TV, περιλαμβάνονται αναφορές σε συναντήσεις της με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καθώς και άλλες ευαίσθητες επαφές.

Το SPAK φέρεται να ερευνά εάν οι συγκεκριμένες πληροφορίες μεταφέρθηκαν στον Αγκάσι χωρίς ενημέρωση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων, παρά τον ισχυρισμό της Χισένι ότι ο επιχειρηματίας λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης της υπηρεσίας.

Οι κατηγορίες σε βάρος της πρώην επικεφαλής της SHISH

Η Βλόρα Χισένι βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για διαρροή κρατικού απορρήτου και για παροχή βοήθειας σε πρόσωπο που ερευνάται για εγκληματική δραστηριότητα.

Το SPAK εξετάζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Report TV, εάν κρατικές πληροφορίες αξιοποιήθηκαν με σκοπό να διευκολυνθεί η διαφυγή του Αγκάσι, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της AKSHI.

Το μέτρο σε βάρος της Χισένι εκτελέστηκε το βράδυ της Τρίτης, μετά την επιστροφή της από το Μπακού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρώην επικεφαλής της SHISH σταμάτησε στη συνοριακή διάβαση της Μορίνας.

Συλλήψεις και έρευνες σε άλλα πρόσωπα

Η επιχείρηση του SPAK επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με το Report TV, συνελήφθη ο Φατζιόν Καλούτσι, στέλεχος της Εγκληματολογικής Αστυνομίας, ο οποίος ερευνάται για διαρροή ανακριτικών πληροφοριών.

Συνελήφθη ακόμη ο Έμπρο Σουλεϊμάνι, αρχισερβιτόρος σε εστιατόριο κοντά στις κυβερνητικές βίλες στο Δυρράχιο, για τον οποίο διερευνάται εάν παρείχε βοήθεια στον Αγκάσι.

Την ίδια ώρα, δυνάμεις του BKH, της RENEA και ειδικών αστυνομικών μονάδων πραγματοποίησαν σειρά ερευνών.

Στο Σκόζετ του Δυρραχίου, ειδικές δυνάμεις παρέμειναν για αρκετές ώρες σε βίλες που, σύμφωνα με το Report TV, συνδέονται με τον Βίσιτ ντε Πόγια, πρόσωπο που έχει απασχολήσει τις αλβανικές αρχές σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε επίσης στην κατοικία του πρώην γενικού διευθυντή της αλβανικής Αστυνομίας, Ιλίρ Πρόντα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο που εξετάζουν οι αρχές.

Στην ίδια ευρύτερη υπόθεση είχε συλληφθεί νωρίτερα και ο πρώην αστυνομικός Ουλιάν Σπαταράκου, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός του Εργκίς Αγκάσι.

Η έρευνα του SPAK παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι επόμενες δικαστικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν ποια από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ποινικές εξελίξεις.

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