Politico: Ο Τραμπ ετοιμάζει σχέδιο για 90ήμερη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ – Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

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Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει ένα σχέδιο για την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, παρά τις διαιρέσεις εντός της κυβέρνησης και με τη βιομηχανία πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις τιμές της ενέργειας που επιβαρύνουν τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, δήλωσαν την Τετάρτη πέντε άτομα, τα οποία επικαλείται το Politico.

Μια απαγόρευση, η νομική διαδικασία της οποίας βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία, έχει δημιουργήσει διχασμούς εντός της κυβέρνησης και με την πετρελαϊκή βιομηχανία, η οποία έχει προειδοποιήσει ότι οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος θα αντισταθμιστεί από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στο μέλλον. Οποιαδήποτε διακοπή των αποστολών θα είναι ο πρώτος περιορισμός στις εξαγωγές ενέργειας των ΗΠΑ από τότε που η κυβέρνηση Ομπάμα ήρε την απαγόρευση δεκαετιών στις εξαγωγές πετρελαίου το 2015.

Ωστόσο, ο πόλεμος που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο, καθώς και οι επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, έχουν εκτινάξει τις τιμές του ντίζελ σε ιστορικά υψηλά και έχουν οδηγήσει τους Ρεπουμπλικάνους στις αγροτικές πολιτείες να απαιτήσουν την απαγόρευση. Η μέση τιμή για ένα γαλόνι ντίζελ ήταν 6,52 δολάρια την Τετάρτη, αυξημένη κατά 91 σεντς σε σχέση με ένα μήνα πριν και 2,83 δολάρια σε σχέση με πέρυσι.

Ορισμένοι νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στελέχη της βιομηχανίας διύλισης, ακόμη και ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης προσπαθούν ακόμη να πείσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι μια απαγόρευση θα ήταν κακή ιδέα, καθώς θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ αυξάνοντας τελικά τις τιμές της βενζίνης, των καυσίμων αεροσκαφών και άλλων καυσίμων, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και στους οποίους δόθηκε η ανωνυμία για να περιγράψουν τις εσωτερικές επικοινωνίες του Λευκού Οίκου.

Αλλά καθώς οι υψηλές τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους ενόψει δύσκολων ενδιάμεσων εκλογών σε λιγότερο από επτά εβδομάδες, ο Τραμπ τείνει να ανακοινώσει απαγόρευση μέχρι το τέλος της εβδομάδας και να θεωρήσει οποιαδήποτε αντίδραση «πρόβλημα του Δεκεμβρίου», δήλωσε στέλεχος της πετρελαϊκής βιομηχανίας που έχει συζητήσει την απαγόρευση με ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

«Αυτό που έχει καταβάλει τους πιο ψύχραιμους [στον Λευκό Οίκο] είναι η απόλυτη ανησυχία του τύπου “πέφτει ο ουρανός, κάτι πρέπει να κάνουμε για τις τιμές στο πρατήριο”», είπε αυτό το άτομο, το οποίο θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για να συζητήσει συνομιλίες με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. «Αυτό το στρατόπεδο έχει παραμεριστεί από το πολιτικό στρατόπεδο, το οποίο λέει, “γαμώτο, κάτι πρέπει να συμβεί”».

«Αυτή είναι άλλη μια ψευδής είδηση ​​από το Politico», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Μια απαγόρευση 90 ημερών θα μπορούσε να προκαλέσει πτώση των τιμών του ντίζελ σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα, καθώς τα βυτιοφόρα με το καύσιμο που αρχικά προοριζόταν να μεταφερθεί στην Ευρώπη ή την Ασία διοχετεύονται ξανά στο σύστημα καυσίμων των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια προσφορά. Ωστόσο, τα διυλιστήρια τελικά θα επιβραδύνουν την παραγωγή ως απάντηση στην απώλεια μιας σημαντικής αγοράς εξαγωγών, προκαλώντας αύξηση των τιμών.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ , ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ διαμαρτυρήθηκαν για την ιδέα της πλήρους απαγόρευσης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις.

«Ο Μπέσεντ είναι καλός στρατιώτης», είπε ένα άτομο με γνώση των συζητήσεων. «Θα εκφράσει τις απόψεις του και μετά θα προχωρήσει μπροστά».

Ο Ράιτ πραγματοποίησε μια σειρά τηλεφωνικών κλήσεων σε διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών ενέργειας την Τρίτη το βράδυ, λέγοντάς τους ότι μια απαγόρευση 90 ημερών ήταν πιθανό να εφαρμοστεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με έναν σύμβουλο ενέργειας του Τραμπ, μιλώντας στο παρασκήνιο για να αποφευχθούν οι επιπτώσεις. Αρκετοί διευθύνοντες σύμβουλοι άρχισαν αμέσως να καλούν τον Λευκό Οίκο για να αντιταχθούν στην απαγόρευση, είπε ο σύμβουλος, προειδοποιώντας ότι «υπάρχει μεγάλη αναταραχή, επομένως μπορεί να αλλάξει».

«Είναι μια απαίσια ιδέα», είπε ο σύμβουλος.

Ένας εξωτερικός σύμβουλος της κυβέρνησης δήλωσε ότι τις τελευταίες ημέρες είχαν λάβει «ένα σωρό ξέφρενα μηνύματα» αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις αντί της απαγόρευσης. Ανησυχούσαν ότι η κυβέρνηση θα επέκτεινε επανειλημμένα την απαγόρευση και θα δημιουργούσε προηγούμενο για κυβερνητική παρέμβαση στις αγορές ενέργειας – ένα εγχειρίδιο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και οι Δημοκρατικοί.

«Είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλη εσωτερική αντίθεση σε αυτό», είπε το άτομο.

Ο Ράιτ, μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη, τάχθηκε κατά της ιδέας.

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