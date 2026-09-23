Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε άγρια σε δύο γυναίκες – Τον κατήγγειλε ο πατέρας του και συνελήφθη, τι λένε τα θύματα

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Σκηνές τρόμου περιγράφουν δύο γυναίκες που, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, έπεσαν θύματα επίθεσης από έναν 22χρονο πανελλήνιο πρωταθλητή του kick boxing στο Μαρούσι.

Οι δύο γυναίκες μίλησαν στο Mega για όσα έζησαν, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν με διαφορά περίπου μίας ώρας, το απόγευμα της 15ης Σεπτεμβρίου.

Αρχικά, ο 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μια νεαρή γυναίκα και στη συνέχεια σε μια 55χρονη, από την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, πήρε και το αυτοκίνητο.

Το πρώτο περιστατικό κατεγράφη περίπου στις 18:00, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η νεαρή γυναίκα είχε μόλις φύγει από την εταιρεία όπου εργάζεται και κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ.

Όπως κατήγγειλε, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε από πίσω, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της. Στη συνέχεια φέρεται να την έριξε στο έδαφος και να χτύπησε πολλές φορές το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο.

Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες, έχω κάνει ένα χειρουργείο. Ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άθλια κατάσταση. Θα μου πάρει χρόνο να ηρεμήσω», ανέφερε η νεαρή γυναίκα.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, άτομα που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να σταματήσουν τον δράστη, εκείνος όμως κατάφερε να διαφύγει.

Η επίθεση στο Πολύδροσο και η αρπαγή του αυτοκινήτου

Περίπου μία ώρα αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο ίδιος 22χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε μια 55χρονη, η οποία βρισκόταν σε απομονωμένο σημείο στο Πολύδροσο Αμαρουσίου και κινούνταν με το αυτοκίνητό της.

Ο 22χρονος φέρεται να άνοιξε την πόρτα από την πλευρά του οδηγού, να τράβηξε τη γυναίκα έξω από το όχημα, και να άρχισε να την χτυπά. Αμέσως μετά, σύμφωνα με την καταγγελία, πήρε το αυτοκίνητό της και έφυγε από την περιοχή.

«Ανοίγει την πόρτα του οδηγού, με έπιασε από τον κορμό και με τράβηξε έξω. Παλέψαμε για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να με βγάλει εκτός. Φοβήθηκα μην έχει κάποιο αιχμηρό αντικείμενο πάνω του», περιγράφει η 55χρονη.

Από την επίθεση η γυναίκα τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα και στα δύο γόνατα, ενώ αναφέρει ότι εξακολουθεί να αισθάνεται πόνο και στη μέση.

Ο πατέρας του 22χρονου ενημέρωσε τις Αρχές

Μετά την επίθεση, ο 22χρονος φέρεται να άφησε το αυτοκίνητο της 55χρονης στην Αγία Παρασκευή και να επέστρεψε στην κατοικία του.

Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του απευθύνθηκε στις Αρχές και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν εκείνος που είχε επιτεθεί στις δύο γυναίκες.

Αστυνομικοί μετέβησαν έξω από το σπίτι του 22χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Μετά την απολογία του και ύστερα από την κρίση εισαγγελέα και ανακριτή, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του, με τον 22χρονο να οδηγείται στις φυλακές Κορυδαλλού.

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