«Ο χώρος ήταν σαν χασάπικο – Πονούσα, ούρλιαζα»: Συγκλονίζει 30χρονη περιγράφοντας λιποαναρρόφηση-θρίλερ σε κέντρο που διαφημιζόταν στα social media

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Μια 30χρονη γυναίκα κατήγγειλε στην ΕΡΤ3 τη σοκαριστική εμπειρία που έζησε όταν αποφάσισε να κάνει λιποαναρρόφηση σε χώρο που είχε εντοπίσει μέσω διαφήμισης στα social media.

Όπως περιέγραψε, κατά την πρώτη επίσκεψή της τής υποσχέθηκαν μια αναίμακτη και χωρίς πόνο διαδικασία, η οποία, μάλιστα, θα είχε μόνιμα αποτελέσματα. Η ίδια, έχοντας παραπάνω κιλά, αποφάσισε να προχωρήσει, ενώ το κόστος που συμφωνήθηκε ανήλθε σε 2.400 ευρώ.

«Έχω παραπάνω κιλά. Μου είπε “όσα πιο πολλά σημεία βάλεις στη μια φορά, να τελειώνεις και θα σου κάνω και καλύτερη τιμή”. Μου είπε ότι πρόκειται για αναίμακτη διαδικασία που γίνεται στο ιατρείο με τοπικό αναισθητικό. Δεν ρώτησα παραπάνω. Θεώρησα ότι για να μπορούν να κάνουν τέτοια διαδικασία και εφόσον πολυδιαφημίζεται στο Facebook δεν είναι κάτι ύποπτο», ανέφερε αρχικά η 30χρονη.

Για να κλείσει το ραντεβού, κατέβαλε προκαταβολή 500 ευρώ σε μετρητά.

«Πήγα μια τρίτη φορά να δώσω την προκαταβολή. Νόμιζα ότι ήταν με κάρτα. Δεν κουβαλάω λεφτά επάνω μου, ειδικά όταν πρόκειται για 500 ευρώ. Μια προκαταβολή, ποσό μάλλον για όλο το ποσό που ήταν 2.400, όπως μου είπε. Με συνόδευσε μια κυρία μέχρι το ΑΤΜ», συνέχισε η γυναίκα.

Η εικόνα που αντίκρισε λίγο πριν από την επέμβαση

Η 30χρονη υποστήριξε ότι η πραγματικότητα που αντίκρισε την ημέρα της επέμβασης απείχε από την εικόνα που είχε σχηματίσει αρχικά. Αφού είχε εξοφλήσει το συνολικό ποσό, ενημερώθηκε ότι η διαδικασία θα πραγματοποιούνταν σε ένα γραφείο, το οποίο, όπως κατήγγειλε στην ΕΡΤ 3, χρησιμοποιούνταν και για την υποδοχή των ασθενών.

«Έρχεται η ημέρα του ραντεβού, έρχεται η γιατρός, με πηγαίνουν στο γραφείο και μου λένε θα γίνει εδώ. Ήταν ένα γραφείο ιατρικό, στο οποίο εκεί υποδέχονταν τους ασθενείς. Καμία απολύτως αποστείρωση. Υπήρχε το μηχάνημα. Δεν ήταν καν φουλ εξοπλισμένο. Αυτό το κρεβάτι. Ήταν πολύ απλό. Πίσω από το χειρουργικό κρεβάτι υπήρχε κάτι σαν συρταριέρα και πάνω εκεί υπήρχε μια τσίγκινη λεκάνη, στην οποία η κυρία αραίωνε την ξυλοκαΐνη, έβαζε φυσιολογικό ορό μέσα. Ήταν να το πω σα χασάπικο. Εκείνη την ώρα είχα κοκκαλώσει. Απορώ με τον εαυτό μου πώς δεν σηκώθηκα να φύγω», σημείωσε η 30χρονη.

Παρά την εικόνα που αντίκρυσε, η διαδικασία ξεκίνησε. Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία της, το τοπικό αναισθητικό δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενε, με συνέπεια να βιώνει έντονο πόνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

«Ξεκινάει η επέμβαση και πονάω. Της λέω “τόσο πολύ θα πονάω” και λέει “δεν κατάλαβες, δεν έχω ξεκινήσει, σου περνάω το αναισθητικό”. Ένιωθα τα πάντα, έβλεπα τα πάντα, δεν υπήρχε διαχωριστικό. Έβλεπα το μηχάνημα που τραβούσε το λίπος, ειδικά όταν ήμουν ανάσκελα. Ένιωθα τη βελόνα μέσα στην κοιλιά μου. Ήταν περίπου 30 εκατοστά. Με τρύπησαν συνολικά σε 18 σημεία. Πονούσα, ούρλιαζα. Μου έλεγε “ούρλιαζε, δεν υπάρχει θέμα, δεν πειράζει, ας μας ακούνε οι έξω”».

Η 30χρονη ανέφερε ότι η διαδικασία διήρκεσε περίπου δύο ώρες, διάστημα κατά το οποίο υπέμεινε τον πόνο περιμένοντας να ολοκληρωθεί.

«Έτσι όπως μου το είχαν περιγράψει δεν περίμενα ότι θα είναι έτσι όλη η διαδικασία. Θα μπορούσα κάλλιστα απ’ τον πόνο να είχα πάθει ανακοπή. Δόξα τω Θεώ έχω μεγάλη ανοχή στον πόνο και κατάφερα και το άντεξα», σημείωσε.

Η 30χρονη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από το περιστατικό και χαρακτήρισε όσα έζησε ως την πιο τραυματική εμπειρία της ζωής της.

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