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23.09.2026 21:18

Πάτρα: Άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και την τραυμάτισε – Στο νοσοκομείο η γυναίκα, αναζητείται ο δράστης

23.09.2026 21:18
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Επίθεση από τον πρώην σύντροφό της δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 23/9, μία γυναίκα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Καλαβρύτων, σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα και να την τραυμάτισε, ενώ στη συνέχεια αποχώρισε από το σημείο με μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού.

 Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, ενώ διερευνώνται και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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