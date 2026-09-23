Γιατί χιλιάδες έφεδροι λαμβάνουν SMS και e-mail με φύλλα πορείας μέσω gov.gr

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Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η αποστολή SMS και e-mail σε χιλιάδες εφέδρους, με αρκετούς παραλήπτες να δημοσιοποιούν στα social media τα Ειδικά Φύλλα Πορείας που έλαβαν.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, ωστόσο, δεν συνδέεται με κήρυξη επιστράτευσης ή με άμεση κλήση πολιτών να παρουσιαστούν στον στρατό, όπως διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές του Πενταγώνου, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ψηφιακή επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων, στο πλαίσιο της αλλαγής του μοντέλου της εφεδρείας.

Στο πλαίσιο αυτό, περίπου 100.000 SMS και e-mail έχουν αποσταλεί από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ, παραπέμποντας τους αποδέκτες στην προσωπική τους θυρίδα στο gov.gr. Εκεί μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις, προσκλήσεις και επιστρατευτικά έγγραφα.

Όσοι λαμβάνουν τη σχετική ειδοποίηση θα πρέπει να ανοίξουν το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στη θυρίδα τους και να ελέγξουν τα προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και την επιστρατευτική τους κατάσταση. Παράλληλα, οι έφεδροι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τη Μονάδα Επιστράτευσης σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας τους. Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική ενημέρωση είναι η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Τι δείχνει το χρώμα του Ειδικού Φύλλου Πορείας

Το Ειδικό Φύλλο Πορείας δεν αποτελεί από μόνο του εντολή άμεσης παρουσίασης. Καθορίζει την επιστρατευτική κατάσταση του εφέδρου και, ανάλογα με την περίπτωση, τη μονάδα στην οποία έχει τοποθετηθεί ή τη διαδικασία που θα ακολουθήσει εφόσον στο μέλλον κληθεί.

Το πράσινο ΕΦΠ αφορά έφεδρο που έχει ήδη τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη μονάδα. Συνήθως η τοποθέτηση συνδέεται με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με την εκπαίδευση που έλαβε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.

Αντίθετα, το λευκό ΕΦΠ αφορά όσους βρίσκονται σε αναμονή για μελλοντική τοποθέτηση, η οποία θα γίνει με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η μετάβαση από τα έντυπα στα ηλεκτρονικά ΕΦΠ έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πρακτικό πρόβλημα που υπήρχε επί χρόνια. Όταν τα σχετικά έγγραφα αποστέλλονταν ταχυδρομικά, η αλλαγή κατοικίας μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ο έφεδρος να μην ενημερωθεί εγκαίρως.

Στα νέα ηλεκτρονικά έγγραφα καταγράφονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, και μεταβολές από λευκό σε πράσινο ΕΦΠ ή αντίστροφα. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση εφέδρων με συγκεκριμένη εκπαίδευση, ώστε να εντάσσονται σε μονάδες στις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν τις ειδικότητες και τις γνώσεις που διαθέτουν.

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις 29 Ιουλίου 2026 για τη συγκρότηση τριών νέων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και βόρειο Έβρο. Οι δύο από τις τρεις μονάδες στελεχώνονται αποκλειστικά από εφέδρους. Το ΥΠΕΘΑ έχει επισημάνει ότι μέχρι σήμερα σημαντικός αριθμός εφέδρων των Ειδικών Δυνάμεων παρέμενε χωρίς συγκεκριμένη επιστρατευτική ένταξη.

Νέα όρια ηλικίας και ο στόχος των 150.000 εφέδρων

Μία ακόμη αλλαγή αφορά το χρονικό διάστημα παραμονής στην εφεδρεία. Με τον ν. 5265/2026, οι οπλίτες παραμένουν πλέον έως τη συμπλήρωση του 60ού έτους, ενώ για τους μόνιμους υπαξιωματικούς το όριο διαμορφώνεται στα 65 και για τους αξιωματικούς στα 68 έτη.

Υπάρχει, ωστόσο, πρόβλεψη για όσους είχαν ήδη διαγραφεί από την εφεδρεία έως τις 10 Ιανουαρίου 2026, επειδή είχαν συμπληρώσει το προηγούμενο όριο ηλικίας. Οι συγκεκριμένοι δεν επανεγγράφονται αυτομάτως.

Με αυτό το νέο ηλικιακό πλαίσιο εξηγείται και η αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων σε πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν θεωρούσαν ότι εξακολουθούσαν να περιλαμβάνονται στην ενεργό εφεδρεία.

Η αναμόρφωση της εφεδρείας, όπως προβλέπεται στην «Ατζέντα 2030», έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός «στρατού των πολιτών», με τη συγκρότηση έως το 2030 μιας δύναμης 150.000 ενεργών εφέδρων, επαρκώς εκπαιδευμένων και επιχειρησιακά διαθέσιμων.

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αποτελούν τα ΚΕΜΕΦ, δηλαδή τα Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας. Σε αυτά προβλέπεται να εκπαιδεύονται έφεδροι που διαμένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα και βρίσκονται μακριά από τις μονάδες στις οποίες έχουν επιστρατευτικά τοποθετηθεί.

Πρόσφατα, από την Πράγα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δ. Χούπης έθεσε την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη προσεγγίζει τη στρατιωτική κινητοποίηση και την επιστράτευση, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απειλές και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για την εφεδρεία, παρουσιάστηκαν τρεις βασικές κατευθύνσεις: Γεωγραφική τοποθέτηση των στρατευσίμων με βάση την καταγωγή ή τη μόνιμη κατοικία τους, εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες αντίστοιχη με εκείνη που λαμβάνουν οι επαγγελματίες και ταχύτερη ένταξη σε υπηρεσία. Ο σχεδιασμός προβλέπει επιχειρησιακή ετοιμότητα του 70% μέσα σε 14 εβδομάδες.

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