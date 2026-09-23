Σειρά που η ΕΡΤ δεν ήθελε να συνεχιστεί απέσπασε βραβείο στο Διεθνές Τηλεοπτικό Φεστιβαλ της Σεούλ

Takeaways by to pontiki AI Η τηλεοπτική σειρά «Το παιδί» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Σειράς στο Διεθνές Φεστιβάλ Τηλεοπτικών Σειρών της Σεούλ, παρά την απόφαση της ΕΡΤ να μην ανανεώσει τον δεύτερο κύκλο επεισοδίων.

Η κρατική τηλεόραση επέλεξε να διακόψει τη σειρά για λόγους εξορθολογισμού του προϋπολογισμού της, προκαλώντας έκπληξη στους συντελεστές της παραγωγής.

Η εταιρεία παραγωγής συνεχίζει τα γυρίσματα νέων επεισοδίων μέσω συμμετοχικής χρηματοδότησης, έχοντας συγκεντρώσει ήδη ποσό άνω των 50.000 ευρώ από το κοινό.

Η σειρά διακρίθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από δεκάδες χώρες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της απήχηση μετά τη διάκριση στα βραβεία NEM 2025.

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Αποτελεί τηλεοπτικό παράδοξο. Τηλεοπτική σειρά να τιμάται με διεθνούς ακτινοβολίας βραβείο και το κανάλι που την μετέδιδε είχε ήδη αποφασίσει να μην ανανεώσει τη συνέχεια της. Η ΕΡΤ 1 μετάδωσε πέρσι την ιδιαίτερη κοινωνική σουρεαλιστική κωμική περιπέτεια «Το παιδί» με διακριτό το στοιχείο της «ορατότητας».

«Αγκαλιάστηκε» από το κοινό, είχε απήχηση- ασχέτως αν δεν αποτυπώθηκε όσο της αναλογούσε στις μετρήσεις τηλεθέασης- αλλά η κρατική τηλεόραση επέλεξε να μην εγκρίνει ανανέωση δεύτερο κύκλου επεισοδίων στο πλαίσιο εξορθολογισμού του προϋπολογισμού για την τρέχουσα σεζόν και λόγω Μουντιάλ, προκαλώντας κατάπληξη ακόμα και σε συντελεστές της, όπως ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, εκ των πρωταγωνιστών της σειράς «Το παιδί».

Να όμως που το «Παιδί» του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στη σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου και παραγωγή της Foss Production έγινε γνωστό χθες ότι θα τιμηθεί με το βραβείο για την Καλύτερη Σειρά στο Διεθνές Φεστιβαλ Τηλεοπτικών σειρών της Σεούλ στην τελετή απονομής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου στο KBS Hall στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας.

Η διάκριση δεν είναι «παίξε- γέλασε». Η ελληνική παραγωγή βρέθηκε ανάμεσα σε επτά σειρές στην κατηγορία Καλύτερης Σειράς, σε μια διοργάνωση που φέτος κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχών: 352 τίτλοι από 46 χώρες και περιοχές, από τους οποίους οι 30 έφτασαν στην τελική φάση του διεθνούς διαγωνισμού.

Το μέγεθος της φετινής διοργάνωσης αποτυπώνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπου βρέθηκαν τίτλοι όπως η δεύτερη σεζόν του «Beef», η πέμπτη του «Slow Horses» και το «Pluribus» του Βινς Γκίλιγκαν, που διαγωνίστηκαν στην κατηγορία Μίνι Σειράς. Το βραβείο πήγε στο «Pluribus».

Στις κατηγορίες ερμηνείας υπήρχαν ονόματα όπως του Γκάρι Ολντμαν, της Κάρεϊ Μάλιγκαν και της Ρία Σίχορν.

Κι αν η ΕΡΤ είχε λάβει τις αποφάσεις της, για τη σειρά φαίνεται δεν έχει μπει «τελεία».

Η εταιρεία παραγωγής συνεχίζει κανονικά τα γυρίσματα και κίνητρο ήταν η ανταπόκριση των τηλεθεατών σε ένταση τέτοια ώστε έχει δημιουργηθεί crowdfunding- συμμετοχική χρηματοδότηση- για τα νέα επεισόδια και έχει ήδη συγκεντρωθεί ποσό πάνω από 50.000 ευρώ με στόχο τις 350.000 ευρώ.

Στα υπόψη ότι η σειρά είχε συμπεριληφθεί στις δέκα καλύτερες τηλεοπτικές παραγωγές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στα βραβεία NEM 2025 στο Ζάγκρεμπ.

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