ΗΠΑ-Ιράν: Ξανάρχισε ο διάλογος μετά την απειλή Τραμπ για «συμφωνία ή αφανισμό» – Οι όροι της Τεχεράνης για το Ορμούζ

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Ο διάλογος μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επανεκκίνησε στη Νέα Υόρκη, με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους να πραγματοποιούν τρίωρες συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί στο τραπέζι τόσο την προοπτική μιας συμφωνίας όσο και την απειλή περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης κατά του Ιράν.

Την επανέναρξη των επαφών αποκάλυψε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε προηγηθεί συνάντηση διάρκειας τριών ωρών, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή» και «παραγωγική», προσθέτοντας ότι νέος γύρος επαφών έχει προγραμματιστεί για το «πολύ εγγύς μέλλον».

Στις συνομιλίες συμμετείχαν από αμερικανικής πλευράς ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι στην αντιπροσωπεία της Τεχεράνης συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή μεσολαβητών, οι οποίοι μετέφεραν τις θέσεις των δύο πλευρών.

Ο Γουίτκοφ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν μακρές συνομιλίες με την ιρανική αντιπροσωπεία μέσω μεσολαβητών και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο νέος γύρος επαφών θα αποδειχθεί παραγωγικός.

Οι συνομιλίες σηματοδοτούν την επανεκκίνηση ενός διαλόγου που είχε διακοπεί τον Ιούνιο, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας που είχε επιχειρηθεί στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης με διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Οι όροι της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο βρίσκεται το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, η λειτουργία του οποίου έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση και αποτελεί κομβικό ζήτημα τόσο για τις δύο πλευρές όσο και για τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αμπάς Αραγτσί μετέφερε στην αμερικανική πλευρά τις προϋποθέσεις της Τεχεράνης για την πλήρη επαναλειτουργία του περάσματος.

Οι ιρανικοί όροι περιλαμβάνουν την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Οι σχετικές θέσεις αποδίδονται στην ιρανική πλευρά και αποτελούν αντικείμενο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων.

Οι απειλές Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ

Οι διπλωματικές επαφές πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά την ομιλία του Τραμπ στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απέναντι στην Τεχεράνη. Η Γενική Συζήτηση της φετινής Συνέλευσης άρχισε στις 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

«Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση: να κλείσω συμφωνία με το Ιράν; Ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία; (…) Να τους στείλω στην κόλαση;», είπε, παρουσιάζοντας με δραματικούς όρους τις επιλογές που, κατά την άποψή του, βρίσκονται μπροστά στην Ουάσιγκτον.

Αργότερα, σε συνάντησή του με ηγέτες κρατών της Μέσης Ανατολής, πρόσθεσε: «Ελπίζω πως θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις πριν να είναι πολύ αργά».

Παράλληλα, επανέλαβε την εκτίμησή του ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του στις τιμές της ενέργειας έχουν μετατραπεί σε σημαντικό ζήτημα της αμερικανικής πολιτικής συζήτησης. Ο έλεγχος του Κογκρέσου αποτελεί ένα από τα βασικά διακυβεύματα των εκλογών.

Από την «ειρήνη» στις στρατιωτικές προειδοποιήσεις

Στην ομιλία του, ο Τραμπ παρουσίασε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του μέσα από το δόγμα «Πρώτα η Αμερική», υποστηρίζοντας ότι, σε αντίθεση με άλλους ηγέτες που «μιλούν» για την ειρήνη, ο ίδιος επιτυγχάνει συμφωνίες.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε ενώ η εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν αποτελεί αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ιδίως σε σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Τραμπ κατά των μακροχρόνιων αμερικανικών στρατιωτικών εμπλοκών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην επιχείρηση που οδήγησε στην απομάκρυνση και αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα και στη συμφωνία που ακολούθησε για την πρόσβαση των ΗΠΑ σε σημαντικό τμήμα των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας.

«Ο νικητής παίρνει τα λάφυρα», δήλωσε, πριν από την αναμενόμενη ανεπίσημη συνάντησή του με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ για την προστασία των συμφερόντων τους στη Λατινική Αμερική και υποστήριξε ότι η Κούβα «θα πέσει». Αντιπροσωπείες, μεταξύ των οποίων του Ιράν και της Κούβας, αποχώρησαν από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Ουκρανία και συμφωνία για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία βρίσκεται «πιο κοντά από όσο πιστεύεται», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής διευθέτησης.

Την ίδια ημέρα υπέγραψε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στην Αρκτική, η οποία προβλέπει διευρυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, ενώ η Γροιλανδία παραμένει υπό δανική κυριαρχία. Το κείμενο δεν προβλέπει προσάρτηση του νησιού στις ΗΠΑ, ένα ενδεχόμενο που ο Τραμπ είχε επανειλημμένα θέσει στο παρελθόν και είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Η παρουσία του Αμερικανού προέδρου στη φετινή Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε χωρίς τα τεχνικά περιστατικά που είχαν σημαδέψει την προηγούμενη εμφάνισή του, όταν είχε διαμαρτυρηθεί για προβλήματα στην κυλιόμενη σκάλα και στο ότοκιου.

Το βασικό βάρος, πάντως, μεταφέρεται πλέον στο επόμενο ραντεβού ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διατυπώνουν δημόσια αυστηρές θέσεις, ωστόσο η επανέναρξη των συνομιλιών στη Νέα Υόρκη δημιουργεί έναν νέο διπλωματικό δίαυλο με επίκεντρο τον τερματισμό του πολέμου και το μέλλον των Στενών του Ορμούζ.

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