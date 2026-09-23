Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη μετά από φωτιά στο σπίτι της

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Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9/2026) στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης στη Φθιώτιδα, όπου μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο της κατοικίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα σε προσθήκη – δωμάτιο του σπιτιού, το οποίο υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από τις φλόγες. Σύμφωνα με το lamiareport, η γυναίκα είχε μαγειρέψει νωρίτερα, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν η πυρκαγιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία.

Η 32χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από γείτονες, οι οποίοι την ανέσυραν από το σπίτι. Δεν έφερε εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από ασφυξία λόγω των πυκνών καπνών. Στο τραγικό περιστατικό έχασε τη ζωή του και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στον χώρο και υπέκυψε από τις αναθυμιάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Το πτώμα της 32χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

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