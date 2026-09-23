search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 09:13

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη μετά από φωτιά στο σπίτι της

23.09.2026 09:13
makrakomi_fotia_nekri

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9/2026) στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης στη Φθιώτιδα, όπου μια 32χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χώρο της κατοικίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα σε προσθήκη – δωμάτιο του σπιτιού, το οποίο υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από τις φλόγες. Σύμφωνα με το lamiareport, η γυναίκα είχε μαγειρέψει νωρίτερα, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν η πυρκαγιά ξεκίνησε από κάποιο μαγειρικό σκεύος ή από άλλη αιτία.

Η 32χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από γείτονες, οι οποίοι την ανέσυραν από το σπίτι. Δεν έφερε εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από ασφυξία λόγω των πυκνών καπνών. Στο τραγικό περιστατικό έχασε τη ζωή του και το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στον χώρο και υπέκυψε από τις αναθυμιάσεις.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Το πτώμα της 32χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Διαβάστε επίσης:

Αυτές είναι οι πρότυπες λεωφορειακές γραμμές – Θα έρχονται ανά 12 λεπτά από την 1η Οκτωβρίου

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα στοιχεία στο «μικροσκόπιο» των Αρχών – Η μέθη, το ενδεχόμενο εμφράγματος και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός από ανατροπή «γουρούνας» – Έπεσε σε γκρεμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paper-tiger_2309_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Paper Tiger»: Η Neon κυκλοφόρησε το νέο trailer για το αστυνομικό θρίλερ με τους Adam Driver και Scarlett Johansson (photos/video)

mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

Interpol
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες καταζητούμενοι της Interpol που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα»

astynomikos
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Επάγγελμα» είχε κάνει αστυνομικός το σβήσιμο κλήσεων και την επιστροφή πινακίδων – «Εξυπηρέτησε» τουλάχιστον 7 οδηγούς παίρνοντας «φακελάκι»

thodoris_livanios_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερο Ισραήλ έγινε η Κύπρος; Τα ακίνητα που πέρασαν στα χέρια ισραηλινών και οι καθυστερημένες ανησυχίες για την «ξένη επιρροή»

petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έμμεση απάντηση Γεωργιάδη στις αιχμές Μπακογιάννη για υπουργούς που «καβάλησαν το καλάμι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:24
paper-tiger_2309_1460-820_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Paper Tiger»: Η Neon κυκλοφόρησε το νέο trailer για το αστυνομικό θρίλερ με τους Adam Driver και Scarlett Johansson (photos/video)

mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή – Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

Interpol
ΕΛΛΑΔΑ

Οι Έλληνες καταζητούμενοι της Interpol που βρίσκονται στην «κόκκινη λίστα»

1 / 3