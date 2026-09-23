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ΚΟΣΜΟΣ

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23.09.2026 22:48

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για επαφές με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ

23.09.2026 22:48
Kirill-Dmitriev

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Στη Νέα Υόρκη αναμένεται να μεταβεί ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να πραγματοποιήσει επαφές με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Στις συναντήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και άλλα πρόσωπα από την αμερικανική πλευρά, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η επίσκεψη του Ντμίτριεφ πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι επαφές αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα στο Κρεμλίνο, όταν ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε μία από τις πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, βασική επιδίωξη της επίσκεψης είναι να παραμείνει ενεργός ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, και, παράλληλα, να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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