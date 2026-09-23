Δούρου: «Αγόμαστε και συρόμαστε πίσω από Τραμπ και Νετανιάχου» – Πυρά κατά κυβέρνησης, Τσίπρα και Ανδρουλάκη

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Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική άσκησε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «άγεται και σύρεται» πίσω από τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εξαπέλυσε προσωπικά πυρά κατά του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο και το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τι είναι αυτά;» – Η επίθεση στον Γεραπετρίτη

Αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, η Ρένα Δούρου σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «αγόμαστε και συρόμαστε πίσω από τις πολιτικές του Τραμπ και του Νετανιάχου».

Στο ίδιο πλαίσιο στράφηκε προσωπικά κατά του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, σχολιάζοντας δηλώσεις του για τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή.

«Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι είμαστε μία μικρομεσαία χώρα και είναι δύσκολο να κάνει τον υπουργό Εξωτερικών. Αν το ήξερα, είπε, δεν θα διεκδικούσα να είμαι μη μόνιμο μέλος του ΟΗΕ. Τι είναι αυτά;», ανέφερε.

Η ίδια ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι «έχουμε κυβέρνηση που είναι επικίνδυνη για την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα της πατρίδας και για την καθημερινότητα».

Πυρά και κατά Γεωργιάδη για την επίθεση σε δημοσιογράφο

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική και στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την επίθεσή του σε δημοσιογράφο, τον οποίο είχε ρωτήσει εάν «έχει πιει κανένα μπάφο;».

«Ο θαυμαστής του Παττακού επιτίθεται σε δημοσιογράφους δίχως να σέβεται τον θεσμικό ρόλο των δημοσιογράφων», σχολίασε η Ρένα Δούρου.

Τι είπε για Τσίπρα και το «εμείς ή κανείς»

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε και στη φράση του Αλέξη Τσίπρα «εμείς ή κανείς», χαρακτηρίζοντάς την έξυπνη διαφημιστική ατάκα.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα όταν πρέπει να παρουσιαστούν και να αναπτυχθούν συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις.

Ασκώντας κριτική στις προγραμματικές θέσεις της ΕΛΑΣ, ανέφερε: «Ξαφνιαστήκαμε γιατί, ενώ μέχρι πρότινος συμφωνούσαν τα στελέχη που ήταν και σύντροφοί μας για τον 13ο και 14ο μισθό, ξαφνικά μας είπαν ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος».

«Δεν μπορούμε στο όνομα του ρεαλισμού να μένουμε ακίνητοι. Ο τρόπος που κινούνται κάποιες δυνάμεις, αλλάζοντας θέσεις, κάνουν κακό στη δημοκρατία και ευνοούν την ακροδεξιά», πρόσθεσε.

Για την πολιτική κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι το κόμμα κινείται «καθαρά, αριστερά, σταθερά».

«Έχουμε διμέτωπο απέναντι στη Δεξιά και απέναντι στην αποχή και στην απαξίωση της πολιτικής», είπε χαρακτηριστικά.

Ευθύνες στον Ανδρουλάκη για τις συνεργασίες

Η Ρένα Δούρου απέδωσε πολιτικές ευθύνες στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την άρνησή του να συζητήσει συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο.

«Είμαστε οι μόνοι που, όταν μιλάμε για συγκλίσεις, συνεργασίες και για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, το εννοούμε. Στο προσεχές διάστημα θα καλέσουμε όσους θέλουν και όσους μπορούν να μιλήσουμε επί προτάσεων», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε αυτοκριτική για το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζοντας ότι υπήρξαν στελέχη που λειτουργούσαν με προσωπικούς όρους.

«Στον ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι σκέφτονταν με όρους προσωπικούς. Δεν προτάσσουμε παλαιότερες στιγμές που μπορεί να ήταν ατυχείς, αλλά προτάσσουμε την ανάγκη για συνεννόηση», τόνισε.

«Πλειάδα βουλευτών της Αριστεράς είναι στο τέρμιναλ»

Η Ρένα Δούρου άσκησε επίσης κριτική σε στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουμε πλειάδα βουλευτών της Αριστεράς που είναι στο τέρμιναλ».

Αναφερόμενη τέλος στη συζήτηση για τη συλλογική ηγεσία του κόμματος, υποστήριξε ότι πρόκειται για πρόβλεψη του καταστατικού και όχι για επιλογή που έγινε προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα.

«Δεν την ανακαλύψαμε τη συλλογική ηγεσία για να βολευτούν κάποιοι. Προβλέπεται στο καταστατικό μας», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «το καταστατικό μας λέει ότι ο πρόεδρος είναι για να εκτελεί και να υλοποιεί αποφάσεις».

Κλείνοντας, άσκησε κριτική στο μοντέλο της προσωποκεντρικής ηγεσίας που, όπως είπε, επικράτησε το προηγούμενο διάστημα: «Αναζητούσαμε μεσσίες. Κάποιοι, όταν δεν κατάφεραν να εκλεγούν πρόεδροι, σηκώνονταν και έφευγαν».

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