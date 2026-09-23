Πηγές ΥΠΕΞ κατά Τουρκίας για την Αλωση της Τριπολιτσάς: «Η ιστορική μνήμη επιβιώνει της προπαγάνδας»

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Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την ‘Αλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν την Τετάρτη ελληνικές διπλωματικές πηγές, κατηγορώντας την ‘Αγκυρα για «συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας» και επισημαίνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, το οποίο, με αφορμή την 205η επέτειο από την ‘Αλωση της Τριπολιτσάς, έκανε λόγο μεταξύ άλλων για «συστηματικές σφαγές» του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830.

Απαντώντας στην τουρκική ανάρτηση, ελληνικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν,«Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας».

Η ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ

The Muslim Turkish population of the Morea (Peloponnese) Peninsula was systematically massacred between the years 1821 and 1830.



A calculated campaign of destruction and devastation accompanied this policy of extermination, extending from places of worship and madrasas to… pic.twitter.com/cYUV5fzXUT — Turkish MFA (@MFATurkiye) September 23, 2026

«Ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της χερσονήσου του Μοριά (Πελοπόννησος) υπέστη συστηματικές σφαγές μεταξύ των ετών 1821 και 1830. Μια σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής και ερήμωσης συνόδευσε αυτή την πολιτική εξόντωσης, η οποία επεκτάθηκε από χώρους λατρείας και εκπαιδευτικά ινστιτούτα έως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην 205η επέτειο της Σφαγής της Τριπολίτσας, τιμούμε με προσευχές και βαθύ σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους αμάχους που δολοφονήθηκαν βάναυσα».



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