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23.09.2026 23:47

Κίεβο: Ρωσικό πλήγμα στα γραφεία του κόμματος του Ζελένσκι την ώρα της ομιλίας του στον ΟΗΕ (Video)

23.09.2026 23:47
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Συνεδριακό κέντρο στο Κίεβο, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρέθηκε στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης την Τετάρτη, 23/9, την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τις αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο εκτεταμένων ρωσικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Στο Κίεβο, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 43 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των σημείων που βρέθηκαν στο στόχαστρο ήταν και περιοχή κοντά σε πανεπιστήμιο, ενώ το συνεδριακό κέντρο χτυπήθηκε δύο φορές. Το δεύτερο πλήγμα στο κτίριο σημειώθηκε την ώρα που ο Ζελένσκι βρισκόταν στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην οροφή του συνεδριακού κέντρου, ενώ η φωτιά που εκδηλώθηκε τέθηκε υπό έλεγχο από πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στη διάρκεια της ημέρας, ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν βομβαρδισμό και στο χωριό Ολεξαντρίβκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν, τέσσερις βόμβες έπληξαν την περιοχή το πρωί της Τετάρτης, με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Από τον βομβαρδισμό τραυματίστηκαν τουλάχιστον έξι άτομα, ενώ επτά ακόμη άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τον Φιλάσκιν, βρίσκονται και δύο παιδιά, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

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ΠΕΜΠΤΗ 24.09.2026 00:08
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