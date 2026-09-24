Αφροδίτη Νέστορα: Η μητέρα μου χάθηκε με τόσο χυδαίο τρόπο, προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου

Takeaways by to pontiki AI Η Αφροδίτη Νέστορα αναφέρθηκε στην εμπρηστική επίθεση που υπέστη η οικία της, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια την απώλεια της μητέρας της.

Η ίδια δήλωσε ότι προσπαθεί να επανέλθει στην καθημερινότητά της και να σταθεί ξανά στα πόδια της μετά το βίαιο περιστατικό.

Η κυρία Νέστορα επιβεβαίωσε τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό, στον οποίο δήλωσε ότι θέτει τον εαυτό της στη διάθεσή του για την πολιτική.

Σημείωσε πως η ίδια είχε πολιτευτεί το 2023 και συνεχίζει να δραστηριοποιείται πολιτικά παράλληλα με την επαγγελματική της πορεία.

Σχετικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε ψηφοδέλτιο, τόνισε ότι την τελική απόφαση για τη σύνθεση λαμβάνει αποκλειστικά ο πρωθυπουργός.

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Στην εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της, στην απώλεια της μητέρας της, στο ενδεχόμενο ενεργής συμμετοχής της στην πολιτική αλλά και στην επιστροφή στην καθημερινότητά της και στη δουλειά αναφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα.

Η ίδια μιλώντας στην τηλεόραση του Mega τόνισε ότι η μητέρα της «χάθηκε με έναν τόσο χυδαίο τρόπο» ενώ τόνισε ότι «συνεχίζω και προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου.

Γιατί το μεγαλύτερο πλήγμα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι διαταράσσεται η κανονικότητα, του ανθρώπου της οικογένειας της γειτονιάς».

«Είναι σημαντικό για εμένα που βρίσκονται εδώ. Είναι η μοναδική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση χωρίς λόγο και αιτία, με την τραγική συνέπεια για τη ζωή της μητέρας μου, το ιερότερο πρόσωπο στη ζωή κάθε ανθρώπου, η οποία χάθηκε με έναν τόσο χυδαίο τρόπο» τόνισε η Αφροδίτη Νέστορα.

«Έθεσα εαυτόν στη διάθεση του πρωθυπουργού»

Κληθείσα να απαντήσει εάν σχεδιάζει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό. Τον ευχαρίστησα για τη στάση που κράτησε ο ίδιος προσωπικά και όλα τα στελέχη της ΝΔ για το τραγικό συμβάν και έθεσα εαυτόν στη διάθεσή του.

Του δήλωσα ότι θέλω να συνεχίσω να προσπαθώ για τη μεγάλη εικόνα, αυτό που προωθεί και ο πρωθυπουργός, για τη Θεσσαλονίκη για τη χώρα».

Η ίδια είπε ότι είχε πολιτευτεί το 2023 και στη συνέχεια δεν σταμάτησε να ασχολείται με την πολιτική παράλληλα με τη δουλειά της, ενώ σε ερώτηση για το εάν πρόκειται να είναι στο ψηφοδέλτιο Επικράτειας της ΝΔ στις επόμενες εκλογές απάντησε:

«Θεωρώ ότι τη δύναμη στη δίνει ο κόσμος με τον σταυρό. Από εκεί και πέρα ο πρωθυπουργός ξέρει όλα τα δεδομένα, τα λαμβάνει υπόψιν, σέβεται όλες τις καταστάσεις, δείχνει ενσυναίσθηση και ευαισθησία. Αυτός αποφασίζει, αυτός δίνει τον ρυθμό».

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